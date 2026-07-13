كأس العالم - مدافع فرنسا: يامال لاعب ممتاز لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإيقاف خطورته

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 12:12

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا - بلجيكا

أشاد ماكسينس لاكروا مدافع منتخب فرنسا بقدرات لامين يامال نجم منتخب إسبانيا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

مكسانس لاكروا

النادي : كريستال بالاس

فرنسا
إسبانيا

ويلعب منتخب فرنسا أمام إسبانيا في نصف النهائي المقرر له مساء غدا الثلاثاء.

وقال ماكسينس لاكروا في تصريحات صحفية: "لن أقول إننا نخشى إسبانيا لكننا ندرك مدى قوتهم جيدا".

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وأوضح "لقد فازوا في جميع مبارياتهم باستثناء تعادل سلبي ضد كاب فيردي، لذلك نحترمهم".

وشدد "منتخب إسبانيا يمتلك لاعبين مميزين وأصحاب مهارات فردية، لكننا نريد الفوز بغض النظر عن المنافس".

واختتم لاكروا تصريحاته "لامين يامال لاعب ممتاز وسندافع بشكل جيد وبأفضل ما لدينا، سبق وأن أثبت قدرته على إلحاق الضرر بالمنافسين، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإيقاف خطورتهم".

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1.

سجل فابيان رويز وميكيل ميرينو ثنائية إسبانيا، فيما سجل شارل دي كيتيلاري هدف بلجيكا.

بينما نجح منتخب فرنسا في التغلب على المغرب بهدفين دون مقابل.

وسجل كل من كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي فرنسا في شباك المغرب.

وتقام مواجهة فرنسا أمام إسبانيا في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر مساء غدا الثلاثاء.

كأس العالم إسبانيا فرنسا
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