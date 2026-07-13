كأس العالم - مؤتمر كوناتي: لا نخشى منتخب إسبانيا الاستثنائي.. ولن نقع في فخ الاحتمالات

يؤمن إبراهيما كوناتي مدافع منتخب فرنسا بقدرات زملائه في الفريق والتركيز على التأهل لنهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

إبراهيما كوناتي النادي : ريال مدريد فرنسا

ويلعب منتخب فرنسا أمام إسبانيا في نصف النهائي المقرر له مساء غدا الثلاثاء.

وقال إبراهيما كوناتي في المؤتمر الصحفي "لا يمكننا الخوف من إسبانيا أو أي فريق، سنستعد بأفضل شكل ممكن ونأمل في النهاية أن تكون النتيجة في صالحنا".

وتابع "إسبانيا فريق استثنائي، ويتمتع بمستوى فردي عال، لذلك لا يمكن التركيز مع لاعب واحد فقط، حتى وإن كان لامين يامال لاعبا رائعا جدا".

أما عن ارتفاع حظوظ فرنسا في التأهل للنهائي أجاب "نحافظ على تواضعنا ولن نقع في هذا الفخ".

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1.

سجل فابيان رويز وميكيل ميرينو ثنائية إسبانيا، فيما سجل شارل دي كيتيلاري هدف بلجيكا.

بينما نجح منتخب فرنسا في التغلب على المغرب بهدفين دون مقابل.

وسجل كل من كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي فرنسا في شباك المغرب.

وتقام مواجهة فرنسا أمام إسبانيا في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر مساء غدا الثلاثاء.