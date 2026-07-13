رومانو: اتفاق شفهي بانضمام مهاجم سويسرا الشاب إلى أستون فيلا

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 11:42

كتب : FilGoal

يوهان مانزامبي - سويسرا

بات السويسري يوهان مانزامبي، قريبا من الانضمام إلى أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتألق مانزامبي رفقة منتخب سويسرا في كأس العالم، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين، ليقود بلاده إلى الدور ربع النهائي.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس، عبر حسابه على إكس، أن انضمام مانزامبي إلى أستون فيلا بات وشيكا.

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وأوضح "تم التوصل لاتفاق شفهي بانتقال مهاجم فرايبورج إلى أستون فيلا مقابل 60 مليون يورو بعقد طويل الأمد."

كما توصل المهاجم السويسري إلى اتفاق شفهي مع أستون فيلا بشأن الشروط الشخصية للاعب.

ويلعب مانزامبي صاحب الـ 20 عاما، رفقة الفريق الأول لـ فرايبورج في صيف 2024.

وانتقل مانزامبي إلى فرايبورج قادما من سيرفيت السويسري في يناير 2023، ليتألق ضمن صفوف شباب الفريق الألماني قبل تصعيده إلى الرديف، ثم الفريق الأول.

وتألق مهاجم فرايبورج الموسم الماضي بإحرازه 7 أهداف، وصناعة 9، في 47 مباراة خاضهم في كافة البطولات.

وقاد فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام أستون فيلا في النهائي بثلاثية نظيفة.

وودع منتخب سويسرا كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الأرجنتين 3-1.

ولم يشارك مانزامبي في مباراتي سويسرا أمام كولومبيا، والأرجنتين بسبب الإصابة.

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