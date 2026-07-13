ثاني الواصلين بعد فليك.. حمزة عبد الكريم يلتحق بمعسكر برشلونة

وصل حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة إلى مدينة خوان جامبر الرياضية لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع ناديه.

ومن المفترض أن يشارك حمزة عبد الكريم مع رديف برشلونة الموسم المقبل، لكن فرصه في الظهور مع الفريق الأول ليست قليلة.

في البداية وصل هانز فليك مدرب برشلونة إلى مدينة خوان جامبر الرياضية في السابعة صباحا لبدء استعدادات برشلونة للموسم الجديد.

المدرب الألماني انتظر اللاعبين الذين سيخضعون لفحوصات بدنية وطبية بدأت الساعة 9 صباحا.

🚨 7:09 y Hansi Flick ya está en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para el inicio de la pretemporada del Barça. El míster ha sido el más madrugador. Los jugadores están citados para pasar pruebas físicas y médicas desde las 9 horas. 🎥 @Guillembp01 pic.twitter.com/0KHQb09aQW — Jijantes FC (@JijantesFC) July 13, 2026

وكان حمزة عبد الكريم ثاني الواصلين للنادي بعد زميله الشاب توني فرنانديز.

وكان بصحبته والده وشقيقه.

🇪🇬 Hamza Abdelkarim empieza la pretemporada del Barça, ni una semana después de finalizar su participación en el Mundial con la selección egipcia. El delantero juvenil se pone a las órdenes de Hansi Flick. Su familia le acompaña en la llegada a las instalaciones. 🎥 @Guillembp01 pic.twitter.com/983eTlqSnn — Jijantes FC (@JijantesFC) July 13, 2026

وتوالى وصول اللاعبين بعد ذلك.

وقرر حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة، عدم الحصول على أي فترة راحة عقب انتهاء مشواره مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

إذ سافر المهاجم الشاب إلى إسبانيا للانضمام مباشرة إلى معسكر برشلونة استعدادا للموسم الجديد، رافضا الحصول على إجازة بعد مشاركته مع منتخب مصر في المونديال.

ويأتي قرار حمزة عبد الكريم في ظل رغبته في الوجود منذ اليوم الأول من فترة الإعداد، من أجل الاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد مع الفريق الكتالوني.

وقرر فليك الاعتماد على حمزة عبد الكريم وبعض الشباب في دعم الفريق الأول بفترة إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد 2026-2027، في ظل غياب نجوم الفريق المشاركين في كأس العالم حتى الآن أو اللذين حصلوا على فترة راحة عقب المشاركة في المونديال.

وجاءت مشاركة حمزة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 لتزيد من أسهمه داخل برشلونة، بعدما شارك في 4 مباريات خلال البطولة.

وقرر برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب من الأهلي مقابل 1.5 مليون يورو بعد فترة إعارة استمرت 6 أشهر.

وسجل عبد الكريم 6 أهداف في 11 مباراة مع فريق الشباب في النصف الثاني من الموسم الماضي، ما دفع النادي للتمسك بالتعاقد معه بشكل نهائي.