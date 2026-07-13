كأس العالم - "قرار فردي".. ذا أثلتيك تكشف عن صاحب قرار رفع الإيقاف عن بالوجون

كشفت شبكة ذا أثلتيك، عن متخذ قرار رفع الإيقاف عن الأمريكي فولارين بالوجون، قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026.

وكان بالوجون قد تعرض للطرد خلال مواجهة منتخب الولايات المتحدة أمام منتخب البوسنة والهرسك في الدقيقة 64 بسبب تدخل عنيف بعد الرجوع لتقنية الفيديو، قبل أن يعود إلى أرض الملعب للاحتفال مع زملائه رغم طرده.

وأوضح فيفا أنه فتح تحقيقًا في اليوم التالي بداعي مخالفة اللاعب للمادتين 66 (الخاصة بالطرد والإيقاف) و14 (سوء السلوك)، قبل أن تصدر لجنة الانضباط قرارها في 5 يوليو.

وقررت اللجنة إيقاف اللاعب مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، إلى جانب تغريمه 40 ألف دولار، مع تحميل الاتحاد الأمريكي مسؤولية مشتركة في سداد الغرامة.

وذكرت ذا أثلتيك، أن قرار رفع الإيقاف عن بالوجون كان فرديا من رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو الإماراتي محمد الكمالي.

وأشارت إلى أن الكمالي اتخذ قراره بشكل فردي دون استشارة بقية الأعضاء.

وتتكون لجنة الانضباط في فيفا من 18 عضوا.

الكمالي إماراتي الجنسية، وهو أول شخصية عربية وآسيوية تشغل منصب رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي، وتم تكليفه بذلك المنصب رسميا خلال نهائيات كأس العالم.

وأشار فيفا في بيان رفع الإيقاف عن اللاعب الأمريكي إلى أن عقوبة الإيقاف كانت تشمل بشكل تلقائي غيابه عن مواجهة منتخب بلجيكا، إلا أنه تم تعليق تنفيذها استنادا إلى المادة 27 من لائحة الانضباط.

وبذلك، لن ينفذ الإيقاف إلا في حالة ارتكاب اللاعب مخالفة مشابهة خلال فترة الاختبار، بينما يظل القرار قائمًا بشكل معلق.

وشدد فيفا على أن قراره لم يتضمن إلغاء البطاقة الحمراء، بل الإبقاء عليها مع الاكتفاء بتعليق تنفيذ الإيقاف، مؤكدا أن لجنة الانضباط جهة مستقلة وتتخذ قراراتها وفق اللوائح.

كما أوضح أن استخدام المادة 27 ليس سابقة، حيث تم تطبيقها من قبل في مواقف مشابهة، وأن اللوائح لا تمنع اللجوء إليها طالما لا يتعلق الأمر بالتلاعب في المباريات.

وودع المنتخب الأمريكي كأس العالم من دور الـ16 بعد الخسارة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1.