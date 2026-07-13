الشباب السعودي يعلن تعاقده مع مدرب ألماني

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

الشباب السعودي

أقر الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب السعودي بصعوبة المهمة بعد تعيينه بشكل رسمي.

ووقع ليتش على عقد مع النادي العاصمي يمتد حتى 2027.

لكنه شدد على أنه سيقاتل من أجل تحقيق الهدف الذي يصبو إليه الجميع، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وتعاقد الشباب مع ليتش بعدما أمضى الفريق الموسم الماضي تحت قيادة مدربين، أولهما الإسباني إيمانول ألجواسيل، وثانيهما الجزائري نور الدين زكري.

ووجّه الألماني ليتش رسالة إلى جماهيره الشباب عبر فيديو بثه النادي على حسابه الرسمي في منصة إكس بعد مراسم توقيع العقد، وقال فيه: "مهمة جديدة مع نادٍ كبير، أدرك جيدًا أن هذا الطريق لن يكون سهلًا، لكننا سنخوضه معًا وسنقاتل من أجل هدف واحد فقط"

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وأضاف ليتش "قبلت هذا التحدي، وأنا أعلم جيدًا حجم المسؤولية، وعازم على العمل لتحقيق ما يليق بتاريخ الشباب ومكانته، ولكن نجاحنا لن يكتمل دونكم وبدعكم لناديكم وفريقكم ولاعبيكم ومدربكم".

واختتم المدرب الألماني: "يدًا بيد وبقلب رجل واحد.. يلا شباب".

الشباب
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