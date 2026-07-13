كأس العالم - "صاحب واقعة الطرد الأولى من نوعها".. حكم سلفادوري يدير مباراة فرنسا وإسبانيا

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مباراة فرنسا وإسبانيا إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون.

ويصطدم منتخبا فرنسا وإسبانيا في تمام العاشرة مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026، على ملعب دالاس.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي بعد الفوز أمام المغرب بهدفين نظيفين، فيما حقق منتخب إسبانيا فوزا مثيرا أمام بلجيكا بهدفين لهدف.

وجاء طاقم الحكام على النحو التالي:

حكم ساحة: إيفان بارتون - السلفادور

مساعد أول: ديفيد موران - السلفادور

مساعد ثان: أنطونيو بوبيرو - نيكاراجوا

حكم رابع: جلين نيبيرج - السويد

حكم مساعد احتياطي: ماهبود بيجي - السويد

حكم الساحة إيفان بارتون صاحب الـ 35 عاما، أدار 3 مباريات في النسخة الجارية لكأس العالم.

وأشهر البطاقة الحمراء لـ ميجيل ألميرون لاعب باراجواي بعد تغطية فمه أثناء حديثه مع لاعب تركيا، كأول من يطبق التعديلات الجديدة.

وأدار مباراتي اليابان والسويد بدور المجموعات، وسويسرا أمام كولومبيا في دور الـ 16

كما أدار 3 مباريات في كأس العالم 2022، مباراتين في المجموعات، ومباراة في دور الـ 16

وتعد مباراة فرنسا وإسبانيا أول مباراة يديرها في الأدوار المتقدمة بكأس العالم.

وسبق أن أدار مبارياتين في الأولمبياد بدور المجموعات، ومباراة في كوبا أمريكا بدور المجموعات أيضا.

ويلتقي الفائز من فرنسا وإسبانيا، في المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري، أمام الفائز من إنجلترا والأرجنتين المقررة في نصف النهائي الآخر يوم الأربعاء.