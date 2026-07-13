زيكو: واجهت أستراليا "وأنا مطبق".. وحسام حسن حاول ضمي في 2022

كشف مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر أنه لم ينم ليلة مباراتي أستراليا والأرجنتين بسبب الضغوط في كأس العالم 2026.

وسجل زيكو هدفين بقميص منتخب مصر في كأس العالم أمام نيوزيلندا والأرجنتين خلال المشوار الذي توقف عند دور الـ16.

وقال زيكو عن انضمامه لمنتخب مصر عبر أون سبورت: "كنت موقوفا أمام سموحة في آخر مباراة بالموسم بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وطلبت من يورتشيتش الحصول على إجازة للسفر أكثر من مرة ورفض".

وأضاف "مدرب الأحمال انفعل عليّ لأنني كنت أطلب الحصول على إجازة وكان يرى أنه لابد أن أواصل العمل لانضم لمنتخب مصر".

وتابع "حصلت على إجازة لمدة يومين من النادي، وعلمت من صديقي أثناء سفري إلى أنني في القائمة التي ضمت 27 لاعبا وبكيت بخبر انضمامي لقائمة المنتخب، وألغيت الحجز في الساحل".

وكشف "حسام حسن حاول ضمي من حرس الحدود للمصري في 2022 ووقعت على بياض من أجل اللعب تحت قيادته، لكن الصفقة لم تتم وانتقلت في نهاية الموسم لزد".

وأوضح ما طلبه منه حسام حسن قائلا: "حسام حسن أخبرني أنه يحتاجني للعب في الـ 4 مراكز الهجومية، خلال مباراة الأرجنتين طلب مني أن ألعب لاعب وسط ثالث بجوار مروان ومهند".

وأتم "خضت مباراة أستراليا "وأنا مطبق" بسبب الضغوط، وتحدثت مع طبيب المنتخب لأنني لم أعرف كيف أنام بسبب التفكير في المباراة، ونمت ساعة واحدة فقط قبل مباراة الأرجنتين".

وخاض زيكو 7 مباريات بقميص منتخب مصر منذ انضمامه تحت قيادة حسام حسن سجل خلالها 4 أهداف بواقع هدف ضد روسيا وآخر ضد البرازيل ثم نيوزيلندا والأرجنتين في كأس العالم 2026.

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