مروان عطية: صلاح شخصية عظيمة.. والكثير من الناس تصحتني بعدم الانضمام لـ الأهلي

شدد مروان عطية لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي على تواضع محمد صلاح قائد المنتخب.

مروان عطية النادي : الأهلي مصر

وشارك مروان عطية في وصول منتخب مصر لدور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وقال عطية عبر قناة إم بي سي مصر 2: "نشعر بالسعادة ولكن كنا نريد إسعاد الشعب بشكل أكبر، بعد مباراة الأرجنتين بقينا بلا أي حديث بسبب الحزن في غرفة الملابس".

وواصل "محمد صلاح شخصية عظيمة، إذا جلست معه لمدة دقيقة واحدة فقط ستحبه، وكنا نلعب من أجله أيضا حتى يتواجد في مكان يليق به".

وأكمل "عندما تتحدث مع صلاح ستشعر وكأنك أنت اللاعب المحترف وتواضعه يشعرك وكأنه لا يزال بالمقاولون العرب".

واستمر "ياسر إبراهيم من أرجل اللاعبين في العالم، من الممكن أن يضع رأسه في العارضة حتى لا يخسر الفريق".

وتابع "كل منتخب تلعب ضده يكون مختلفا عن الآخر، ولذلك أحيانا يغير حسام حسن طريقة اللعب وفقا للمنافس".

وأردف "أقول لجماهير الأهلي إن الموسم الماضي لم يكن جيدا ولكننا كنا نريد تقديم أقصى ما لدينا في كل مباراة ولكن كرة القدم هي مكسب وهزيمة، هذا عملنا إذا قصرنا في عملنا لن يكرمنا الله، إذا حصلنا على لقب نحن كلاعبين أول من يستفيد ونحصل على أموال وشهرة وحب أكبر وذلك نحن لم نقصر، ونعدهم بالحصول على كل البطولات في الموسم المقبل".

وشدد "تدربت تحت قيادة حسام حسن لمدة موسمين في الاتحاد السكندري، وكان في ذلك الوقت يعلمني كيف أقف وكيف أتحرك، وهو طريقته معروفة ولذلك كنت أعرفها عندما قاد المنتخب، وهو يعرف أنني لا أبخل بأي جهد داخل الملعب".

وكشف "حصلت على عروض من الزمالك وبيراميدز ومودرن قبل الانضمام للأهلي ولكن لم تتم الصفقة لأي منهم، وبعد تقديم أداء جيد مع الاتحاد حصلت عرض الأهلي الحصول على خدماتي وهنا لم أفكر في أي عرض آخر مع احترامي لباقي الأندية لأنني مشجع أهلاوي منذ صغري ووالدي، أصيب بجلطات وبالسكر بسبب الأهلي".

وأضاف "الكثير من الناس نصحوني بالانضمام لأي فريق غير الأهلي لأنه كان يملك لاعبين كثيرين في وسط الملعب، ولكنني كنت قد اتخذت قراري بالفعل وقلت إن وضع لاعب النادي الأهلي بعد اسمي يكفي حتى لو لم ألعب، وبالفعل انضممت ومارسيل كولر ساعدني كثيرا وأدخلني في الأجواء وبعد ذلك أصبحت عنصرا أساسيا بالفريق وفي المنتخب".

ووصلت مصر لدور الـ 16 في كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ قبل توديع البطولة بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.