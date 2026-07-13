شوبير: باركت للاعبي الزمالك الفوز بالدوري.. ونخاف التصدي لتسديدات مرموش

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عن كواليس علاقة باللاعبين في المنتخب من الأندية الأخرى، وأيضا علاقته بـ حسام حسن مدرب الفراعنة.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي مصر

وقال شوبير عبر إم بي سي مصر: "والدي كان يشعر بالفخر لمشاركتي في كأس العالم بعدما شارك هو في مونديال 1990، وقبل كل مباراة كان يطلب مني الاستمتاع فقط".

وأضاف "سعيد جدا لـ كريم حافظ لمشاركته وظهوره بشكل جيد جدا في كأس العالم بعد إصابة فتوح، وأيضا زيكو وهيثم حسن وحمزة عبد الكريم".

وواصل "شيكابالا اتصل بي وأنا عمري 16 عاما بعدما تعرضت للانتقادات في أحد المباريات ودعمني كثيرا".

وأكمل "باركت لكل لاعبي الزمالك في المنتخب على لقب الدوري، وهم يستحقون اللقب عن الموسم الماضي لأنهم قدموا ما يجعلهم يفوزون بالبطولة عكس الأهلي الذي ظهر بشكل غير جيد، ولكن في الموسم المقبل سنحاول تعويض خسارة اللقب".

وأكد "حسام حسن مدرب جريء جدا ويتحمل مسؤولية قرارته، فهو ضم هيثم حسن وزيكو وحمزة عبد الكريم دون النظر لأي شيء".

وأشار "لا يوجد حسابات أهلي وزمالك في منتخب مصر، والمدرب يضم العناصر التي تنفذ أفكاره وتقوده للنجاح".

وشدد "ما قدمته في كأس العالم هو البداية بالنسبة لي لأن أصل لمستوى أفضل وأقدم المزيد لمنتخب مصر".

وأوضح "نخاف التصدي لتسديدات عمر مرموش في التدريبات، هو لاعب كبير جدا ومن الطبيعي أن يمر بفترة سوء توفيق".

واستمر في تصريحاته "إذا سجل مرموش هدفا واحدا في كأس العالم لاختلفت الأمور تماما معه، وهو الذي سيحمل منتخب مصر في السنوات المقبلة ولذلك لا يجب أن نخسره بالانتقادات الشديدة".

وأتم تصريحاته "أتحدث الإنجليزية وأتعلم الآن الإسبانية، وخلال 6 سنوات أعمل كمترجم لأي لاعب أجنبي في الأهلي لترجمة حديثه مع المدربين".