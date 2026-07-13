اتحاد الكرة يكشف تفاصيل احتفالية منتخب مصر في استاد القاهرة

كشف مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة تفاصيل احتفالية منتخب مصر في استاد القاهرة عقب المشاركة في كأس العالم 2026.

وانتهى مشوار منتخب مصر بالوصول لدور الـ 16 والخسارة من الأرجنتين حامل اللقب بنتيجة 3-2.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة عبر أون سبورت: "احتفالية استاد القاهرة استكمال لاحتفال العلمين بما حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026".

وأضاف "الاحتفالية ستشهد حضور اللاعبين وأسرهم في أرض الملعب".

وكشف "اتحاد الكرة وجه الدعوة في ظل ضيق الوقت لحضور جيل 1986 بطل إفريقيا و1990 الذي شارك في كأس العالم و2006 و2008 و2010 أصحاب الثلاثية القارية و2018 الذي شارك في كأس العالم في الاحتفالية".

وأتم "سيتم تخصيص المقصورة الرئيسية لأساطير الكرة المصرية ليتصدروا المشهد لإيصال رسالة أن الأجيال تتواصل".

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر حفل تكريم منتخب مصر المقرر إقامته على استاد القاهرة.

ويُحيي الحفل، الفنان تامر حسني وبحضور جماهيري كامل العدد.

ويقام الحفل يوم الإثنين الموافق 13 يوليو الجاري.

وينطلق الحفل في تمام التاسعة مساء ولمدة ثلاث ساعات.

وجاءت أسعار التذاكر لحضور الحفل من استاد القاهرة كالآتي:

الدرجة الثالثة: 50 جنيها

الدرجة الأولى: 150 جنيها

درجة كبار الزوار: 500 جنيه

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.