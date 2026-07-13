ياسر إبراهيم: أطلب من الجماهير الثقة في منتخب مصر.. وصلاح شخصية قيادية

طلب ياسر إبراهيم من جماهير منتخب مصر الثقة في الفريق بجميع المناسبات الممكنة.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي مصر

وشارك إبراهيم في وصول منتخب مصر لدور الـ 16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وقال إبراهيم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أطلب من الناس الثقة دائما في منتخب مصر، في بطولة إفريقيا كان الناس يقولون إننا سنسافر المغرب ونعود في العشاء، ولكن هذا الكلام يعطينا الثقة وأقول للناس إننا نملك لاعبين كبار مثل محمد صلاح ومرموش وهيثم وحمزة ولذلك عليهم أن يثقوا فينا".

وتابع "محمد صلاح شخصية قيادية بمعنى الكلمة، دائما ما يتحدث عنا ويطلب منا اللعب بمسؤولية ودون خوف، وهذا الكلام يشكل فارقا كبيرا معنا لأنه يخرج من لاعب بقيمة صلاح".

وواصل "إمام عاشور لاعب كبير أوي، أي نعم دمافع تعبانة ولكنه لاعب كبير وإمكانياته عالية أوي

وشدد "حسام حسن أحيانا يضرب نفسه في التدريب لأنه لا يحب الخسارة".

وأضاف "سعدنا لأننا واجهنا أستراليا في دور الـ 32، لأننا إذا كنا قد خسرنا من إيران، كنا سنواجه فرنسا التي تمتلك 3 منتخبات".

وودعت مصر كأس العالم بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.