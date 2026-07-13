ياسر إبراهيم: تعرضنا للظلم ضد الأرجنتين.. وعانيت من سوء توفيق في الهدف الأول

يرى ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر أنه أخطأ في اللعب على مصيدة التسلل خلال هدف الأرجنتين الأول ضد مصر.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي مصر

وودعت مصر بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ 16 بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال إبراهيم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "حتى الآن لا أستطيع تخطي مباراة الأرجنتين، لأن الحلم ضاع خلال 10 دقائق، عانينا من سوء توفيق".

وواصل "قدمنا بطولة كبيرة وإذا سألت أي لاعب سيقول إننا لم نكن ذاهبين كضيف شرف".

واستمر "في مشادتي مع ميسي بكأس العالم للأندية هو من جاء باتجاهي، المشادة حدثت لأن مروان عطية سقط على الأرض للإصابة وطالبتهم بإخراج الكرة لعلاجه ولكنهم كانوا سيسجلون هدفا، ذهبت لميسي وأخبرته إنه لاعب كبير ويجب أن يخرج الكرة ويلعب بشكل نظيف ولكنه حاول استفزازي وظل يضحك ولذلك حاولت استفزازه أنا أيضا".

وأكلم "في مباراة الأرجنتين كنت أريد تحقيق الفوز ولا يهمني الخصم سواء كان ميسي أو رونالدو أو غيره وألعب أي مباراة بهذا الهدف سواء مع الأهلي أو منتخب مصر".

وتابع "بعد الهدف الذي سجلته كنت أركض ولا أعرف إلى أين أذهب من السعادة، كنت أعرف أن مروان عطية يرسل العرضية بذلك المكان لأنه أرسلها لي عدة مرات، وحسام حسن يحاول تطبيق تلك الجملة دائما".

وشدد "بعد أن قرر الحكم مراجعة الهدف كنت أعلم أنه سيلغيه، وبعد تسجيل الهدف الثاني الذي سيحتسب الحكم حجمنا بشكل كبير، هناك تفاصيل صغيرة من الحكام تجعل الفرق تسيطر على المباراة دون أن تظهر للناس وكأنها السبب، منتخب الأرجنتين ارتكب أخطاء أكثر منا ولم يحصل على أي إنذار، في المقابل لاعب مثل حمدي فتحي كان يقول له إن قميصه قد تمزق أشهر له إنذار".

وكشف "بعد تسجيل الهدف الثاني قلت لمروان عطية إن الوقت لا يزال طويلا وإن المباراة لم تنته بعد".

وأردف "ما حدث في الهدف الأول كان سوء توفيق، ولم يكن علي أن ألعب على التسلل، ولكنك تتخذ القرار في لحظة وكنت أعتقد أنه يقف في موقف تسلل".

وأضاف "شعرنا بإحباط كبير بعد الهدف الثاني ولكننا قلنا إن المباراة لم تنته لأن هناك وقت إضافي ولياقتنا البدنية ستسعفنا على ذلك".

واستمر "هاجمنا بعد هدف التعادل لأننا كنا نشعر إن المباراة سرقت منا رغم تفوقنا خلال كل دقائقها ولذلك أردنا التقدم من جديد، رغم أننا كنا نواجه بطل العالم".

وأكمل "تركت إنزو فيرنانديز للحظة لأن هناك لاعب آخر كان يدخل منطقة الجزاء وترددت في الذهاب نحو أي لاعب منهما، ولكن لاوتارو أرسل عرضية بالمقاس نحو إنزو وكانت صعبة جدا".

وأضاف "طلبت من صلاح أن يتحدث مع الحكم لأنه يستحق ركلة جزاء، كما أن حمدي فتحي يستحق واحدة أخرى بنفس الهجمة ولكن الحكم كان يرفض الحديث مع أي لاعب وأصر على قراره".

وأتم "كلمة الظلم كبيرة ولكننا بالفعل تعرضنا للظلم ضد الأرجنتين، ربما قصرنا قليلا ولكننا تعرضنا للظلم أيضا".

ووصلت مصر لدور الـ 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.