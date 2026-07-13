حسام حسن: كنا سنخسر إذا شارك هيثم حسن.. ولم أتحدث مع هاني وصلاح عيني في الملعب

يأمل حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر أن يتقلص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، وتحدث عن علاقته بـ محمد صلاح ولماذا ضم مصطفى زيكو.

وقال حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر عبر قناة أون: "كل اللاعبين يحبون إمام عاشور، وهو ولد هايل وطيب جدا".

وأضاف "هو لاعب جوكر ولدي يقين أنه قادر على اللعب كارتكاز أو صانع لعب، وأحب اللاعب الذي يستطيع اللعب في أكثر من مكان".

وتابع "هو مميز في الاختراق والزيادة الهجومية، وأحاول الاستفادة من إمام كلاعب نصف ملعب هجومي أو دفاعي".

وتطرق للحديث عن هيثم حسم قائلا: "كانت هناك بعض الأوراق الخاصة بفيفا التي يجب إنهائها ليشارك هيثم حسن مع منتخب مصر في كأس العالم".

وكشف "لو شارك ضد بلجيكا ونيوزيلندا لتم اعتبار منتخب مصر مهزوما بنتيجة 2-0".

وواصل "بلجيكا ونيوزيلندا وأستراليا تقدموا بشكوى ضدنا بسبب تواجد هيثم حسن وطلبوا من فيفا احتساب الفوز لصالحهم".

وأوضح "عندما شارك كان مميزا على المستوى البدني وهو شخص هادئ جدا، وحمل جزء كبير من الحمل الهجومي رفقة صلاح وباقي زملائه وكان يساند دفاعيا أيضا. استفدت من هيثم في ظل الاعتماد على محمد صلاح كمهاجم وبالتالي استفدنا من كل اللاعبين".

وكشف حسام حسن كيفية ضم زيكو لمنتخب مصر قائلا: "تابعت زيكو خلال مشاركته مع حرس الحدود أثناء تدريبي للمصري وأردت ضمه لكنني رحلت عن تدريب الفريق، وبعدما انتقل لبيراميدز قلت لنفسي لماذا لا أضمه للمنتخب، ومن وجهة نظري اخترت من يستحق".

وأكمل "وجدت أن زيكو هو الأقرب لتعويض غياب إسلام عيسى، ولأنه يناسب أسلوبي وما أريده ويستطيع اللعب في أكثر من مركز سواء صانع لعب أو مهاجم أو جناح".

وأردف "سبق وأن ضممت محمود صابر وإسلام عيسى وأسامة فيصل، إسلام عيسى ومحمد حمدي كانا سيحدثا الفارق مع منتخب مصر في كأس العالم لولا الإصابة".

وتحدث عن علاقته بمحمد صلاح "عصبية حسام حسن تم تسويقها إعلاميا، ما رأيكم أن أجلس على دكة البدلاء وأكتب بعض النقاط، كرة القدم بها الكثير من ردود الأفعال، اللاعب المصري يجب أن يشعر بأن مدربه يعيش معه في اللقاء لحظة بلحظة".

وأوضح "قبل احتراف صلاح في أوروبا، وأثناء تدريبي للزمالك طلبت ضمه ضمن مجموعة من الأسماء، وهو يعلم أنني حاولت ضمه عندما كان لاعبا في المقاولون العرب".

وأضاف "منذ تولي المسؤولية طيلة الوقت كنا تحت ضغط وروج البعض لوجود مشكلات مع صلاح قبل التعامل معه أو لقائه. لم يحدث مشكلة بيني وبين صلاح، وتسود علاقة احترام بين الجميع بمن فيهم صلاح، ولن يقدم هذا الأداء مع منتخب مصر إذا كانت هناك مشكلة".

واستدرك "صلاح لاعب ذكي تعامل مع كل الأمور وأنا أرى إنه لاعب مهم وقائد الفريق والعلاقة يسودها الاحترام بين اللاعب والمدرب والمنتخب هو المستفيد. صلاح يؤثر على زملائه وهم يحبونه وهو دمه خفيف خلف الكواليس، وفي الملعب عينه عليّ لسماع التوجيهات لمساعدة زملائه وإيصال ما أطلبه منهم".

وتابع "صلاح جاء لمنتخب مصر بعد فترة ليست سهلة في نهاية مسيرته مع ليفربول، ولو لم يكن هناك حب أو احترام لما قدّمنا شيئا لمنتخب مصر، وهو لاعب محترف في أدائه، وليس بالصدفة أن يكون نجما أو يحقق تلك الأرقام القياسية في أوروبا، هو نموذج".

وأشار إلى كيف تعامل مع محمد هاني بعدما سجل هدفين عكسيين قائلا: "لم أتحدث مع محمد هاني عن الأهداف العكسية بل أشادت به لأنه قدم أداءً جيدا والخطأ وارد، ولم ألق باللوم عليه، وأتحدث معه بشكل فردي ولن أكسره أمام زملائه، وأنا مقتنع به جدا، إبراهيم حسن دائما ما يتحدث مع محمد هاني عن كيفية التعامل مع الخصم والتحرك".

وكشف كيف راهن على مصطفى شوبير قائلا: "مصطفى شوبير لديه شخصية ويسعى للتطور، وعندما توليت تدريب منتخب مصر كان هو الحارس الثاني في الأهلي لكن أصررت على ضمه ليس مجاملة بل لأنني أنظر للمستقبل، وتم انتقادي كثيرا بسببه".

وواصل "رأيت أن مصطفى لديه قدرات جيدة، وشعرت بأن لديه شخصية عندما شارك في السوبر المصري مع الأهلي ضد الزمالك. شعرت خلال كأس أمم إفريقيا أن شوبير "استوى" وأنه يستحق الحصول على فرصة. البعض تفاجأ عند إشراك مصطفى شوبير بدلا من الشناوي وتصدى لـ 3 ركلات ترجيح خلال البطولة الودية".

وأردف "حمزة عبد الكريم لم ينضم بالصدفة، وشاهدته في كأس العالم للشباب ورأيت أنه قدم أداءً جيدا وهو يسبق سنه كثيرا بدنيا وجسمانيا وكنت مستعدا لأشركه أساسيا في كأس العالم".

وأوضح "لدي مشكلة أن الفرق الكبيرة في الدوري المصري تعتمد على مهاجمين أجانب، وكل الفرق تضم 5 لاعبين أجانب بالإضافة للاعبين الفلسطينيين الذين يتم معاملتهم كمصريين".

وتابع "هذه مشكلة الزمالك على سبيل المثال، الفريق يضم عددا كبيرا من الأساسيين أجانب ولا يوجد لاعبين مصريين أساسيين مثل حسام عبد المجيد وأحمد فتوح، والأهلي نفس الشيء".

وأكمل "أريد تقليص عدد الأجانب لـ 3 لاعبين بدلا من 5، وهناك أندية كبيرة ستعارض رأيي، استهدف حصول اللاعبين المصريين على فرصة أكبر".

وأتم "بعد تولي تدريب منتخب مصر أجريت عمليتي قسطرة قلب وتركيب 3 دعامات".

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.