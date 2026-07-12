حسام حسن يكشف ما دار بين شوطي لقاء نيوزيلندا.. وما اكتسبناه من كأس العالم

كشف حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر ما دار بين شوطي مباراة نيوزيلندا في كأس العالم 2026.

وقلب منتخب مصر تأخره في الشوط الأول لفوز بنتيجة 3-1 ضد نيوزيلندا محققا أول فوز في تاريخ كأس العالم للفراعنة.

وقال المدير الفني لـ منتخب مصر عبر قناة أون: "قبل مباراة نيوزيلندا حذرت اللاعبين، وبين الشوطين أخبرتهم أنني سأجري تغييرات بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني إذا لم يتحسن أداء بعض اللاعبين".

وأضاف "طالبت اللاعبين بنسيان ما حدث في الشوط الأول، وشعرت بأنهم على قدر المسؤولية، انفعالي كان بمحمل إيجابي، لأننا لم نكن حققنا شيئا في البطولة".

وواصل "الشوط ضد نيوزيلندا لم يكن بأكمله سيئا، لكن لم نلعب بنفس الأسلوب والضغط والإصرار الذي طلبته وتدرب عليه اللاعبين، وأخطأنا في العديد من التمريرات".

وأكمل "قبل نزول اللاعبين لأرض الملعب، تحدثوا سويا بأنهم سيبدأوا اللقاء من الآن. لأنهم شعروا بالتقصير وأن هدفهم بتحقيق أول فوز يبتعد عنا".

وأردف "الكرة في مصر قوة ناعمة، وممكن الناس تشبع لما منتخب مصر يكسب".

وتابع "حاولت منذ بداية تدريبي لمنتخب مصر أن يكون لدينا شخصية، وألا يفكر اللاعبين في المنافس".

وشدد "كنت اتعمد عدم ذكر اسم ميسي أو دوكو أو الأرجنتين أو بلجيكا بل كنت أقول اللاعب رقم 10 أو المنافس حتى لا يتأثر اللاعبون".

وأوضح "الأجيال السابقة تعرضت للظلم لأنهم افتقدوا الثقة في ظل تعظيم قوة الخصم وإمكانياته".

واستدرك "في المؤتمرات الصحفية كنت افتخر أن قائمة منتخب مصر من الدوري المصري، لأننا عندما نلعب بدون خوف أو إحباط نحقق نتائج كبيرة".

وعن لقاء بلجيكا الذي انتهى بالتعادل قال: "كنا أقرب للفوز على بلجيكا في اللقاء الأول، وكانت لدينا ركلة جزاء لم تُحتسب لصالح زيزو والحكم لم يُدر أي مباراة في البطولة بعدها، ولم أكن راضيا بالتعادل معهم".

وواصل عن لقاء أستراليا: "تفوقنا عليهم في النصف الثاني من الشوط الثاني وخلال الشوطين الإضافيين، رغم أن البعض قال إننا لن نتفوق بدنيا، وكنا جاهزين لأن اللاعبين نفذوا ما عملنا عليه خلال آخر عامين".

وكشف "تدارك اللاعبين للأخطاء ليس صدفة لأنهم ينفذون ما تعلموه عندما زادوا من تركيزهم وارتفعت حالتهم المعنوية".

وأشاد "الجمهور المصري عمل حالة في تاريخ كأس العالم، سواء من عاش في أمريكا أو كندا وهناك من جاء بعد سفر 15 ساعة".

وأتم "ما اكتسبناه من كأس العالم هو التفاف الجمهور حول منتخب مصر من أصغر لأكبر مشجع وزيادة الانتماء للبلد، وأيضا الشعوب العربية كانت سعيدة بما قدمناه، حتى الأمريكان احترموا ما فعلناه".

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.