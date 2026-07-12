شوبير: بكيت بعد الخسارة من الأرجنتين.. وأتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي

شدد مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي على رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي مصر

وشارك شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وقال شوبير عبر قناة إم بي سي مصر: "أشاهد كل مبارياتي بعد نهايتها حتى أصحح أخطائي، ولكن حتى الآن لا أستطيع مشاهدة مباراة الأرجنتين مجددا".

وواصل "زيكو مرعب داخل منطقة الجزاء، ونتدرب معا دائما على ركلات الجزاء وأخبرني أنه كان يعرف أنني سأتصدى لركلة الجزاء أمام إيران ولذلك أكمل اللعبة وأبعد الكرة بعد أن تصديت لها".

وأكمل قميص حمدي فتحي تمزق بسبب شد لاعب الأرجنتين له وعندما أخبر الحكم بذلك أشهر له الإنذار".

واستمر "اللعب في كأس العالم كان قوي جدا وتنافسي ولذلك الحكام لا يحتسبون المخالفات البسيطة التي تحتسب في البطولات الأخرى".

وكشف "بكيت بشدة عقب مباراة الأرجنتين بسب الخسارة بهذه الطريقة".

وشدد "محمد صلاح يفعل الكثير من الأشياء في معسكر منتخب مصر الناس لا تعرف عنها أي حاجة، وكثير من المواقف تنتهي بسببه وهو ينصح كل اللاعبين".

وأردف "ياسين بونو حارس رائع وشخصية محترمة وأتواصل معه دائما وهو راسلني عقب مباراة الأرجنتين، وأنا تحدثت معه بعدما تصدى لركلة الترجيح أمام هولندا، وهو من أفضل حراس المرمى في تاريخ العرب ويصنع الفارق لمنتخب المغرب".

وأكمل "من الطبيعي أن تحدث مقارنة بيني وبين ياسين بونو، فهو لعب في مستوى كرة قدم عالي وهو مميز للغاية في ركلات الجزاء وأظهر ذلك في كأس العالم 2022 كما أنه مميز للغاية في التصدي لأي انفراد".

وشدد "عروض الاحتراف؟ حتى الآن لا أعرف أي شيء وأي لاعب يتمنى الاحتراف بالتأكيد، ولكن كل شيء سيكون من خلال الأهلي، بالتأكيد أي حارس يتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي فهو الأقوى في المنافسة وبالتأكيد أمتلك الطموح للعب هناك".

وأردف "نريد البناء على ما وصلنا له في كأس العالم وذلك عن تطريق رفع مستوى الدوري وتحسين جودة كرة القدم في مصر والملاعب وأن نثق في أنفسنا أننا نستطيع منافسة أكبر منتخبات العالم، ما فعله منتخب مصر إنجاز كبير لم يحدث من قبل في تاريخ كرة القدم، ولذلك من الطبيعي أن تحدث حالة فرحة كبيرة للجمهور المصري بما حققناه في كأس العالم".

وأضاف "تعرضنا لإرهاق شديد بسبب السفر أكثر من مرة داخل أمريكا والطيران لساعات طويلة والانتظار في المطارات والتفتيش الشديد".

وأتم "الرئيس السيسي كرمنا بشكل مميز جدا وأعطانا كل شيء وكنا في حالة سعادة كبيرة وشرف بعد مقابلته، وسعدت أكثر عندما أشاد بي مع محمد صلاح".

ووصل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.