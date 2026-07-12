شوبير: درست طريقة تسديد ميسي لركلات الجزاء.. ونلعب بشكل أفضل ضد المنافسين الكبار

الأحد، 12 يوليه 2026 - 23:09

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير أمام الأرجنتين

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر على أنه درس طريقة تسديد ليونيل ميسي لركلات الجزاء.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

مصر

وشارك شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وقال شوبير عبر قناة إم بي سي مصر: "من أول يوم لنا في كأس العالم كان اتفاق اللاعبين هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة، وليس فقط الظهور المشرف أو تسجيل هدفا جديدا في المونديال".

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وواصل "من الجيد أن أكون مميزا في اللعب بالقدم، ولكن الأهم هو أن أتميز في التصدي للكرات أولا".

وأكمل "أتدرب على جهاز تسديد الكرة بسرعات عالية في النادي الأهلي وهو يحاكي تسديد اللاعبين للكرة في المباريات".

واستمر "مركز حراسة المرمى مختلف عن باقي المراكز لأنه لا يوجد به تغيير والبعض يعتقد أن هناك خلافات بين الحراس ولكن هذا غير صحيح".

وشدد "أن أكون الحارس الأساسي على محمد الشناوي قائدي في الأهلي والمنتخب وأحد أفضل حراس المرمى في تاريخ مصر هذا أمر رائع جدا بالنسبة لي، الشناوي يمتلك عقلية رائعة ويتدرب دائما وكأنه هو الذي سيلعب كل المباريات مع منتخب مصر، التبديل بين الحارس أمر سيئ بالنسبة لحارس المرمى لأنه الحارس يريد لعب كل المباريات، والأمر كان صعبا علينا أنا والشناوي في الأهلي".

وتابع " الفرصة التي تصديت لها في مباراة نيوزيلندا ياسر إبراهيم كان سيبعد الكرة لكني لم يسمعني فترك الكرة لي عكس ما طلبت منه ولكن الحمد لله استطعت إبعاد الكرة".

وأردف "محمد هاني قدم بطولة كبيرة جدا في كأس العالم، وحظه كان سيئا بعدما سجل هدفين بالخطأ في شباكنا".

وأكمل "مباراة الأرجنتين كانت أصعب مباراة لنا في كأس العالم خاصة الشوط الأول، نلعب ضد أبطال العالم ومعهم ميسي، أشعر أن منتخب مصر يركز بشكل أكبر عندما يلعب ضد منافسين كبار مثل ميسي والأرجنتين ولذلك نظهر بشكل أفضل في المباريات الكبيرة، حتى الآن كل لاعبي منتخب مصر متأثرين بشكل كبير بسبب مباراة الأرجنتين، فقدنا التركيز في الدقائق الأخيرة بسبب الإرهاق وكان هذا سبب الخسارة".

وأضاف "لم أتصد لأي ركلة ترجيح أمام أستراليا، وحالفني التوفيق في التصدي لركلة جزاء ميسي بعد دراسة طريقة تسديده للركلات ولم أفكر في أي شيء قبل تسديده للكرة".

ووصلت مصر إلى دور الـ 16 من كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، قبل أن تودع البطولة عقب الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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