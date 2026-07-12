تنس - يانيك سينر يتوج بلقب ويملبدون للمرة الثانية على التوالي
الأحد، 12 يوليه 2026 - 23:00
كتب : FilGoal
توج يانيك سينر ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس.
وحصل سينر على اللقب للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي.
صاحب الـ 24 عاما فاز في المباراة النهائية على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل مجموعة.
زفيريف فاز بالمجموعة الأولى بنتيجة 7-6 بشوط كسر التعادل.
ورد سينر في المجموعة الثانية وحقق فيها الفوز بنفس النتيجة.
وحصل سينر على مجموعتين بنتيجة 6-3 و6-4 ليحسم المباراة لصالحه.
وتوج سينر بلقب الجراند سلام الخامس خلال مسيرته بعد بطولة أستراليا مرتين وأمريكا مرة وويمبلدون مرتين بتلك النسخة.
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