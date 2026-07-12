خبر في الجول - القناة يتمم اتفاقه مع اللبناني رامي نجارين

الأحد، 12 يوليه 2026 - 22:37

كتب : عمرو نبيل

رامي نجارين

اقترب نادي القناة من التعاقد مع اللبناني رامي نجارين في صفقة انتقال حر.

وعلم FilGoal.com أن القناة قد أتم اتفاقه مع نجارين لضمه في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم بعد نهاية تعاقده مع فريق ويلينجتون الأسترالي.

ويبلغ نجارين من العمر 26 عاما ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

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وكان نجارين قد لعب ضمن صفوف ويلينجتون لمدة موسم بعد انضمامه من ويستيرن يونايتد.

وشارك نجارين في 24 مباراة بقميص الفريق خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.

وسبق لنجارين المشاركة مع منتخبات الأعمار السنية لأستراليا، قبل أن يلعب مع المنتخب الأول للبنان.

وشارك نجارين في مباراة واحدة بقميص لبنان كانت في ودية ضد إندونيسيا بشهر سبتمبر من العام الماضي.

وصعد القناة للدوري الممتاز حديثا بعد إنهاء دوري المحترفين في صدارة جدول الترتيب.

الدوري المصري القناة رامي نجارين ويلينجتون
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