خبر في الجول – عموتة يعمل على حسم قائمة الأهلي الأولية خلال أيام

الأحد، 12 يوليه 2026 - 22:14

كتب : FilGoal

مؤتمر تقديم حسين عموتة كمدرب للنادي الأهلي

يعمل الحسين عموتة المدير الفني للأهلي في الوقت الحالي على حسم القائمة المحلية الأولية للفريق خلال الأيام المقبلة.

ويأتي يوم 16 يوليو الجاري كموعد نهائي لإرسال القوائم الأولية لفرق الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن المدرب المغربي يتابع كل اللاعبين المتواجدين على قوة الأهلي بما فيهم المعارين والشباب.

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وأن عموتة شاهد خلال الأيام الماضية كل اللاعبين على قوة الأهلي من أجل حسم موقفهم واختيار من سيستمر مع النادي ومن سيرحل.

ومن المنتظر أن يسافر الأهلي إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وسيلعب الأهلي مباراة ودية ضد برشلونة في كأس خوان جامبر قبل انطلاق الدوري المصري، وذلك وفقا لما ذكرته الصحافة الإسبانية.

الأهلي الحسين عموتة الدوري المصري
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