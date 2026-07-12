خبر في الجول - القناة يتوصل لاتفاق مع محمد شعبان لضمه في صفقة انتقال حر

الأحد، 12 يوليه 2026 - 22:06

كتب : عمرو نبيل

محمد شعبان - طلائع الجيش

اقترب محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش السابق من الانضمام.

محمد شعبان

النادي : طلائع الجيش

القناة

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد توصل لاتفاق مع القناة على الانضمام للفريق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد شعبان مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

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وصعد نادي القناة حديثا للدوري المصري الممتاز بعد تصدر جدول ترتيب دوري المحترفين.

وانضم شعبان لطلائع الجيش في 2018 قادما من المنصورة وخلال سنوات تواجده خرج لحرس الحدود لمدة موسم على سبيل الإعارة في 2022.

وشارك شعبان في 22 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص طلائع الجيش وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

وبشكل عام لعب شعبان 92 مباراة مع طلائع الجيش وحافظ على شباكه نظيفة 34 مرة.

وأسهم شعبان في تتويج طلائع الجيش بلقب كأس السوبر المصري والوصول لنهائي كأس مصر في 2021.

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