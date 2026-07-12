خبر في الجول – الأهلي يدرس تعديل موعد معسكر إسبانيا بسبب مواجهة برشلونة المحتملة

بدأ الأهلي في دراسة ملف موعد انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد والمقرر له في إسبانيا وذلك بسبب مواجهة برشلونة المحتملة في كأس خوان جامبر.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي ضد برشلونة في كأس خوان جامبر في يوم 19 أغسطس، وذلك وفقا لما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يدرس تعديل موعد انطلاق معسكره في إسبانيا لينطلق في الأسبوع الأول من شهر أغسطس بدلا من 31 يوليو الجاري.

وفي حالة إتمام الاتفاق مع برشلونة على خوض المباراة، سيحاول الأهلي تعديل موعدها لتقام في موعد مبكر، وذلك بسبب ضيق الوقت قبل بدء الدوري المصري.

وسيكون من الصعب على الأهلي خوض المباراة يوم 19 أغسطس، ثم ينطلق الدوري المصري يوم 20 من الشهر ذاته.

وسبق أن كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مشاركة الأهلي تأتي ضمن جزء من الاتفاق بين الناديين في صفقة حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المنتقل إلى برشلونة.