خبر في الجول – الأهلي يدرس تعديل موعد معسكر إسبانيا بسبب مواجهة برشلونة المحتملة

الأحد، 12 يوليه 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

الأهلي

بدأ الأهلي في دراسة ملف موعد انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد والمقرر له في إسبانيا وذلك بسبب مواجهة برشلونة المحتملة في كأس خوان جامبر.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي ضد برشلونة في كأس خوان جامبر في يوم 19 أغسطس، وذلك وفقا لما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يدرس تعديل موعد انطلاق معسكره في إسبانيا لينطلق في الأسبوع الأول من شهر أغسطس بدلا من 31 يوليو الجاري.

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وفي حالة إتمام الاتفاق مع برشلونة على خوض المباراة، سيحاول الأهلي تعديل موعدها لتقام في موعد مبكر، وذلك بسبب ضيق الوقت قبل بدء الدوري المصري.

وسيكون من الصعب على الأهلي خوض المباراة يوم 19 أغسطس، ثم ينطلق الدوري المصري يوم 20 من الشهر ذاته.

وسبق أن كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مشاركة الأهلي تأتي ضمن جزء من الاتفاق بين الناديين في صفقة حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المنتقل إلى برشلونة.

وبذلك سيكون الأهلي أو فريق عربي يشارك في كأس جوان جامبر منذ استحداث نظام البطولة منذ عام 1997.

والتقى الأهلي وبرشلونة وديا مرتين، الأولى في 2007 وانتهت بفوز برشلونة وديا 4-0 خلال الاحتفال بمئوية الأهلي، فيما خسر الأهلي بنتيجة 4-1 في ودية أخرى أقيمت بملعب ويمبلي في 2009.

وسبق أن كشف FilGoal.com فإن الأهلي يخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في إسبانيا بين يومي 31 يوليو و12 أغسطس.

وأعلن الأهلي تعيين المغربي حسين عموتة مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا لتقديم وائل جمعة كمدير للكرة وعموتة كمدير فني.

كما أعلن الأهلي ضم الثنائي، علي محمود، وأقطاي عبد الله قادما من إنبي.

برشلونة الأهلي
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