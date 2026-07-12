خبر في الجول - جنش يتمم اتفاقه للانتقال لـ أبو قير للأسمدة

الأحد، 12 يوليه 2026 - 21:17

كتب : عمرو نبيل

محمود عبد الرحيم "جنش" - الاتحاد السكندري

أتم محمود عبد الرحيم "جنش" اتفاقه للانتقال لصفوف أبو قير للأسمدة.

محمود جنش

النادي : الاتحاد السكندري

أبو قير للأسمدة

وحسبما علم FilGoal.com فإن حارس المرمى المخضرم سينضم في صفقة انتقال حر لمدة موسم وحيد للفريق الصاعد حديثا.

صاحب الـ 39 عاما خاض الموسم الماضي بقميص الاتحاد السكندري 24 مباراة.

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وخلال مسيرته خاض الحارس الدولي 253 مباراة خرج بـ 110 شباك نظيفة في جميع المسابقات واستقبل 199 هدفا.

ولعب جنش لفرق الأولمبي والزمالك ومودرن سبورت والاتحاد السكندري.

وكشف FilGoal.com توقيع مجدي عبد العاطي لتدريب الفريق بعد تأهله إلى الدوري المصري.

وسبق أن كشف FilGoal.com فإن النادي حصل على توقيع محمد سعيد "شيكا" حارس فاركو، كما قدّم عرضا لمحمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي.

بالإضافة لانتقال ثنائي سموحة أحمد خالد وأحمد عوض على سبيل الإعارة.

وتأهل أبو قير للأسمدة لأول مرة في تاريخه للدوري المصري باحتلال المركز الثالث خلف القناة وبترول أسيوط في دوري المحترفين.

ودرب النادي الموسم الماضي كل من ياسر الكناني ثم أمير عزمي مجاهد الذي استقال بعد قيادة الفريق للتأهل.

الاتحاد السكندري محمود عبد الرحيم جنش أبو قير للأسمدة
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