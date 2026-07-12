ساويريس يكرم بعثة منتخب مصر بعد إنجاز كأس العالم
الأحد، 12 يوليه 2026 - 20:46
كتب : FilGoal
تقدم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بالشكر لـ نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري على تكريم منتخب مصر.
وأهدى نجيب ساويرس كل لاعب في صفوف منتخب مصر مليون جنيه كدعم بعد إنجاز التأهل لثمن نهائي كأس العالم لأول مرة.
وجاء التكريم حسبما أوضح اتحاد الكرة "تقديرا لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني والإداري من أداء مشرف وروح قتالية خلال مشاركتهم الأخيرة".
وسبق أن أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر حفل تكريم منتخب مصر المقرر إقامته على استاد القاهرة.
ويقام الحفل يوم غدا الإثنين الموافق 13 يوليو الجاري.
وينطلق الحفل في تمام التاسعة مساء ولمدة ثلاث ساعات.
وجاءت أسعار التذاكر لحضور الحفل من استاد القاهرة كالآتي:
الدرجة الثالثة: 50 جنيها
الدرجة الأولى: 150 جنيها
درجة كبار الزوار: 500 جنيها
نرشح لكم
فتوح: نية حسام عبد المجيد هي الاحتراف وليس الأهلي.. ولن أرحل عن الزمالك داخل مصر فتوح: لم نكن نشعر بالإنجاز خلال تواجدنا في أمريكا.. ولم أكن لأهاب اللعب ضد ميسي هل يلمح إلى اقتراب صلاح من تركيا؟ رامي عباس ينشر صورة في أسطنبول تقرير: توتنام ونيوكاسل استفسرا عن موقف مرموش كأس العالم - ليكيب: باتريك فييرا مرشح لتدريب السنغال اتحاد الكرة: ندرس جديا استضافة أمم إفريقيا 2028.. وصلاح مستمر للمونديال المقبل وكيله لـ في الجول: المدرب الألماني وافق على صفقة حسام عبد المجيد قبل توليه المهمة كأس العالم - إنفانتينو: فيفا يدرس زيادة المنتخبات إلى 64 فريقا في نسخة 2030