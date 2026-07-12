الشرق الأوسط: عرضان لـ الهلال من أجل ضم مالكوم

يتنافس فريقا فنربخشة التركي والسد القطري على ضم البرازيلي مالكوم لاعب الهلال السعودي.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن الهلال تلقى عرضين لضم لاعبه البرازيلي.

وأشار التقرير إلى أن النادي السعودي يدرس العرضين في ظل انتهاء عقد لاعب برشلونة السابق بنهاية الموسم المقبل.

وساهم مالكوم في تحقيق الهلال لـ 5 ألقاب محلية خلال 3 مواسم بواقع لقب للدوري السعودي و2 لكأس السوبر المحلي، و2 كأس خادم الحرمين.

وخاض البرازيلي البالغ 29 عاما 138 مباراة في جميع المسابقات وسجل 46 هدفا وصنع 41.

يأتي ذلك في الوقت الذي أًصبح فيه مواطنه ماركوس ليوناردو على أعتاب الانتقال لصفوف أياكس الهولندي.

وسبق أن أشارت بعض التقارير إلى أن الهلال السعودي يعمل على إجراء عدة تغييرات في قائمة اللاعبين الأجانب استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.