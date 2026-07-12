فتوح: نية حسام عبد المجيد هي الاحتراف وليس الأهلي.. ولن أرحل عن الزمالك داخل مصر

الأحد، 12 يوليه 2026 - 20:08

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - مصر - البرازيل

شدد أحمد فتوح لاعب الزمالك على أنه مستعد للاحتراف الخارجي بشرط حصوله هو والنادي على عرض مادي جيد.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وشارك فتوح مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وقال فتوح عبر قناة إم بي سي مصر: "الموسم المقبل هو الأخير في تعاقدي مع الزمالك، والنادي تحدث معي حول التجديد ولكن لم أطلب أي شيء ولم نتفاوض حتى الآن، وإذا حصل النادي على عرض بمقابل مادي جيد وأنا أيضا أحصل على مقابل جيد قد أحترف بالخارج".

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وواصل "إذا حصلت على عرض أعلى من المقابل المادي للزمالك داخل مصر لن أرحل عن النادي وأقول ذلك الأمر منذ عدة سنوات وأنا ألتزم بكلمتي ولا علاقة لي بمن قال إنه لن يلعب لنادي آخر في وقت سابق".

وتابع "أتمنى التوفيق لحسام عبد المجيد في بلغاريا، وهو يرغب في الاحتراف منذ فترة طويلة وتفكيره ليس في الرحيل من أجل الانتقال للأهلي، كان بإمكانه انتظار الموسم المقبل ويرحل للأهلي بالمجان إذا أراد".

وأكمل "الزمالك خصم من مستحقاتي مليون جنيه بسبب أزمة حفلة راغب علامة ولكنه موقف وانتهى، حينها كان خالي مريضا بالفعل وذهبت إليه وبعدها ذهبت إلى الحفل".

وأضاف "إذا سألني الزمالك عن ضم زيكو سأوافق بالطبع وأتمنى أن يكون لدينا لاعب مثله".

وشارك فتوح في أول 3 مباريات ضد بليجكا ونيوزيلندا وإيران قبل أن يغيب عن مواجهتي أستراليا والأرجنتين بسبب الإصابة.

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