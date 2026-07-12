برشلونة لـ في الجول: نقترب من التوصل لاتفاق مع الأهلي للمشاركة في كأس جامبر

أوضح جوردي نوميسيدو المتحدث الإعلامي لـ نادي برشلونة الإسباني حقيقة التوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي للمشاركة في كأس خوان جامبر الودية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الأهلي سيحل ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو يوم 19 أغسطس المقبل في كأس جامبر الودية.

وقال المتحدث الإعلامي لبرشلونة لـ FilGoal.com: "الاتفاق مع الأهلي على مباراة كأس خوان جامبر في مراحله الأخيرة لم ينته بعد لكنه قريب".

وأشار التقريرالإسباني أن "سيواجه برشلونة ناديا قويا جدا يتمتع بحضورٍ بارز في مصر، في خطوة استراتيجية لفتح هذا السوق الضخم، علما بأن عدد سكان مصر يبلغ حوالي 110 ملايين نسمة. في الواقع، يُعد السوق العربي بأكمله ذا أهمية بالغة للنادي الكتالوني، حيث يحظى بجماهيرية واسعة".

وسبق أن كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مشاركة الأهلي تأتي ضمن جزء من الاتفاق بين الناديين في صفقة حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المنتقل إلى برشلونة.