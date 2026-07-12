فتوح: لم نكن نشعر بالإنجاز خلال تواجدنا في أمريكا.. ولم أكن لأهاب اللعب ضد ميسي

الأحد، 12 يوليه 2026 - 18:56

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - مصر - البرازيل

كشف أحمد فتوح لاعب منتخب مصر عن كواليس إصابته ضد إيران والتي أبعدته عن آخر مباراتين من كأس العالم.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

مصر

ووصل منتخب مصر لدور الـ 16 في كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.

وقال فتوح عبر قناة إم بي سي مصر: "لم نكن نشعر بالإنجاز الذي حققناه خلال تواجدنا بأمريكا ولكننا شعرنا به بعد العودة لمصر، الشعب المصري شعب جميل وأنا سعيد حتى الآن".

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وواصل "سمعت -طرقعة- خلال الربع ساعة الأخيرة من مباراة إيران وكنت أعرف أني أصبت بتمزق وأخبرت الطبيب إنني سأستمر رغم رفضه حتى لا يلعب المنتخب بنقص عددي، وكنت أشعر بألم شديد وتفاقمت بسبب استكمال المباراة ولكنني الآن بخير وبعد يومين سأتماثل للشفاء".

وأكمل "إذا كنت شاركت ضد ميسي؟ لا أفكر في أي سيناريو مسبق، كنت سألعب بشكل طبيعي واللعب ضد لاعب صغير أو كبير لا يشكل الفارق بالنسبة لي ولا أهاب أي لاعب وكانت ستكون مباراة مثل أي مباراة أخرى".

وتابع "تعرضنا للظلم بالتأكيد ضد الأرجنتين ولكننا أيضا فقدنا التركيز خلال آخر 10 دقائق وهم لاعبين كبار وخطفوا المباراة بعد تركيزنا مع الحكم".

واستمر "لو كنت شاركت في مباراة الأرجنتين؟ كريم حافظ لاعب كبير وقدم مباراة جيدة جدا".

وأردف "كنا ندافع ضد الأرجنتين وحسام حسن وضع خطة تعتمد على أن المنطقة التي سندافع منها ستكون هي نقطة قوتنا هجوميا ونجحت بالفعل وكنا قادرين على الفوز لولا الأخطاء التحكيمية".

وأردف "لا أعرف ما حدث في الدقائق الأخيرة من المباراة، في الخارج كنت أحتفل مع محمد عبد المنعم ولكننا خسرنا بشكل مفاجئ ولم نذهب حتى للوقت الإضافي".

وودع منتخب مصر المونديال بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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