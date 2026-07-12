هل يلمح إلى اقتراب صلاح من تركيا؟ رامي عباس ينشر صورة في أسطنبول

الأحد، 12 يوليه 2026 - 18:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح

نشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قائد منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي السابق، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو في أسطنبول عاصمة تركيا.

وزاد رامي عباس الجدل حول مستقبل محمد صلاح الذي لم يحسم بعد، وذلك وسط الكثير من التقارير الصحفية التي تحاول توقع الخطوة المقبلة لقائد منتخب مصر.

ويأتي ذلك وسط تقارير تركية أكدت أن محمد صلاح يقترب من الاتفاق مع نادي جلاتاسراي التركي للانضمام له في الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة: ندرس جديا استضافة أمم إفريقيا 2028.. وصلاح مستمر للمونديال المقبل

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

ومن المنتظر أن يعلن محمد صلاح عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة.

وبعد إعلان رحيله عن ليفربول تلقى محمد صلاح الكثير من العروض من الدوري الأمريكي والسعودي والإيطالي.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

ويتواجد محمد صلاح حاليا في مصر بعدما تم استقبال بعثة المنتخب في مطار العلمين.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم كل أفراد منتخب مصر ومنحهم وسام الرياضة من الدرجة الأولى.

محمد صلاح جالاتاسراي الدوري التركي رامي عباس
نرشح لكم
فتوح: لم نكن نشعر بالإنجاز خلال تواجدنا في أمريكا.. ولم أكن لأهاب اللعب ضد ميسي اتحاد الكرة: ندرس جديا استضافة أمم إفريقيا 2028.. وصلاح مستمر للمونديال المقبل بحضور تامر حسني.. طرح تذاكر حفل تكريم منتخب مصر على استاد القاهرة مهند لاشين: مباراة بلجيكا الأصعب في مسيرتي.. وهذا ما دار بين الشوطين أمام نيوزيلندا كريم حافظ: مشاركتي في كأس العالم معجزة.. وهذا ما طلبه مني صلاح ضد أستراليا زيكو: حسام حسن غير حياتي.. ولا أصدق ما حدث لي حتى الآن محمد هاني: كنت أعرف أنني سأتحول لـ"تريند" بسبب مواجهة دوكو حسام حسن يكشف عن أزمة كادت تهدد منتخب مصر.. ووعد أوفى به لأهالي فلسطين
أخر الأخبار
فتوح: لم نكن نشعر بالإنجاز خلال تواجدنا في أمريكا.. ولم أكن لأهاب اللعب ضد ميسي 13 دقيقة | في المونديال
هل يلمح إلى اقتراب صلاح من تركيا؟ رامي عباس ينشر صورة في أسطنبول 19 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد السكندري يضم أحمد حمدي ضمن 4 صفقات جديدة 32 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: تشيلسي يسعى لضم بديل جارناتشو من إيطاليا 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: تشيلسي يواصل محاولاته لضم آدم وارتون.. وكريستال بالاس يتمسك بنجمه 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: توتنام ونيوكاسل استفسرا عن موقف مرموش ساعة | ميركاتو
بعد رحيله من العين.. الشارقة يتعاقد مع لابا كودجو ساعة | الوطن العربي
الهلال واتحاد جدة يتنافسان على ضم زميل نبيل عماد ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين