هل يلمح إلى اقتراب صلاح من تركيا؟ رامي عباس ينشر صورة في أسطنبول

نشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قائد منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي السابق، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو في أسطنبول عاصمة تركيا.

محمد صلاح النادي : لاعب حر جالاتاسراي مصر

وزاد رامي عباس الجدل حول مستقبل محمد صلاح الذي لم يحسم بعد، وذلك وسط الكثير من التقارير الصحفية التي تحاول توقع الخطوة المقبلة لقائد منتخب مصر.

ويأتي ذلك وسط تقارير تركية أكدت أن محمد صلاح يقترب من الاتفاق مع نادي جلاتاسراي التركي للانضمام له في الموسم المقبل.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

ومن المنتظر أن يعلن محمد صلاح عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة.

وبعد إعلان رحيله عن ليفربول تلقى محمد صلاح الكثير من العروض من الدوري الأمريكي والسعودي والإيطالي.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

ويتواجد محمد صلاح حاليا في مصر بعدما تم استقبال بعثة المنتخب في مطار العلمين.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم كل أفراد منتخب مصر ومنحهم وسام الرياضة من الدرجة الأولى.