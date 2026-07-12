الاتحاد السكندري يضم أحمد حمدي ضمن 4 صفقات جديدة
الأحد، 12 يوليه 2026 - 18:37
كتب : FilGoal
أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم صفوف فريق كرة القدم في الموسم المقبل.
ميدو مصطفى
النادي : الاتحاد السكندري
أحمد حمدي
النادي : الاتحاد السكندري
وتعاقد الاتحاد السكندري مع أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب مع زعيم الثغر لمدة 3 مواسم.
كما ضم الاتحاد السكندري محمد مصطفى "ميدو" مدافع سموحة السابق بعقد يمتد لـ3 مواسم.
وأيضا أحمد العربي حارس مرمى غزل المحلة السابق لمدة 3 مواسم.
وأخيرا أحمد السيد لاعب وسط طنطا السابق لمدة 4 مواسم.
وكان الاتحاد السكندري أعلن قبل أسابيع تعيين حمزة الجمل مديرا فنيا للفريق الأخضر.
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