الاتحاد السكندري يضم أحمد حمدي ضمن 4 صفقات جديدة

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم صفوف فريق كرة القدم في الموسم المقبل.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب مع زعيم الثغر لمدة 3 مواسم.

كما ضم الاتحاد السكندري محمد مصطفى "ميدو" مدافع سموحة السابق بعقد يمتد لـ3 مواسم.

وأيضا أحمد العربي حارس مرمى غزل المحلة السابق لمدة 3 مواسم.

وأخيرا أحمد السيد لاعب وسط طنطا السابق لمدة 4 مواسم.

وكان الاتحاد السكندري أعلن قبل أسابيع تعيين حمزة الجمل مديرا فنيا للفريق الأخضر.