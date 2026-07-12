تقرير: توتنام ونيوكاسل استفسرا عن موقف مرموش

يسعى نادي توتنام الإنجليزي للتعاقد مع عمر مرموش نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي في الصيف الجاري.

وذكر موقع "تيم توك" أن ناديا توتنام ونيوكاسل يونايتد، استفسرا من مانشستر سيتي عن موقف مرموش لبحث إمكانية ضمه.

وأن توتنام سيسعى بقوة لحسم الصفقة، نظرا لأن مدربه روبيرتو دي زيربي يرغب في تدعيم صفوف الفريق بقوة حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي الذي ظل فيه الفريق مهددا بالهبوط.

ولم يشارك مرموش أساسيا مع مانشستر سيتي كثيرا في الموسم الماضي، ولعب 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي.

أما نيوكاسل فيسعى للتعاقد مع جناح يجيد اللعب في مركز قلب الهجوم لتعويض رحيل أنتوني جوردن إلى برشلونة.

وأشار الموقع إلى أن قيمة نجم منتخب مصر الحالية هي 60 مليون جنيه إسترليني لمن يرغب في ضمه.

كما لفت الموقع إلى أن مرموش يدرس موقفه بعناية في الوقت الحالي دون أي تسرع لاختيار خطوته المقبلة.

وسجل مرموش 16 هدفا في 61 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، ومن قبله سجل 37 هدفا في 67 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وشارك مرموش مع منتخب مصر في 5 مباريات بكأس العالم، ولم يسجل أي أهداف.