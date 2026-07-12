بعد رحيله من العين.. الشارقة يتعاقد مع لابا كودجو

الأحد، 12 يوليه 2026 - 17:47

كتب : FilGoal

لابا كودجو - مصر - توجو - الشناوي - محمد هاني

أعلن نادي الشارقة الإماراتي يوم الأحد ضم التوجولي لابا كودجو.

وذلك بعد نهاية مشواره مع العين الذي استمر لـ7 سنوات.

وأفاد النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "الشارقة يتعاقد مع التوجولي لابا كودجو في صفقة انتقال حر".

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أوضح النادي أن التعاقد سيستمر لمدة موسمين.

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يوم الأربعاء، أعلن نادي العين الإماراتي رحيل مهاجمه التوجولي لابا كودجو بعد 7 سنوات ضمن صفوف الفريق.

وأفاد النادي عبر موقعه: "ينتهي فصل، لكن الذكريات تبقى".

وأضاف "شكرًا لابا على كل شيء، ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق في المستقبل".

وانضم لابا كودجو إلى العين في 2019 قادما من نهضة بركان المغربي.

وتألق كودجو - 34 عاما - بشكل كبير مع العين، إذ سجل 164 هدفا في 205 مباريات.

وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في موسم 2023-2024.

كما حصد لقب الدوري الإماراتي مرتين.

العين الشارقة لابا كودجو
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