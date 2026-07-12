الهلال واتحاد جدة يتنافسان على ضم زميل نبيل عماد

الأحد، 12 يوليه 2026 - 17:38

كتب : FilGoal

هدف مالكوم - الهلال - الاتحاد

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن نادي اتحاد جدة دخل بقوة على خط مفاوضات الهلال مع ناصر الهليل مدافع نادي النجمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح التقرير أن التحرك الاتحادي المفاجئ لضم الهليل جاء بسبب إصابة أحمد شراحيلي.

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وسترحب إدارة النجمة ببيع الهليل لصاحب العرض الأكبر خاصة بعد انضمام اتحاد جدة إلى خط المفاوضات لضم اللاعب، حسب التقرير.

قبل أيام، أرسلت إدارة الهلال عرضًا رسميًا لنظيرتها في النجمة، تطلب به خدمات ناصر الهليل، مدافع الفريق وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن إدارة الأزرق العاصمي تنتظر رد النجمة، تمهيدًا لإكمال المفاوضات مع اللاعب، والاستفادة منه في الموسم الجديد.

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وتضع إدارة الهلال عددًا من الخيارات المحلية الأخرى في مركز قلب الدفاع، تحسبًا لتعثر المفاوضات.

فيما يأتي هذا التحرك استجابة لطلب الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، الذي تضمن تقريره التعاقد مع مدافع محلي.

وبدا الهليل - 26 عامًا - مسيرته في صفوف الطائي 2020، وانتقل بعدها إلى الخليج بنظام الإعارة، ثم العين والجبيل.

قبل أن ينتقل مطلع الموسم الماضي إلى النجمة الذي يضم نبيل عماد لاعب منتخب مصر.

وفي الموسم الماضي، لعب الهليل 26 مباراة في مسابقتي الدوري السعودي وكأس الملك، بواقع 1916 دقيقة، نجح خلالها بتسجيل هدف وحيد.

اتحاد جدة الهلال ناصر الهليل أحمد شراحيلي
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