كرة سلة - الثانية على التوالي.. منتخب الناشئات يخسر أمام كندا في بطولة العالم

الأحد، 12 يوليه 2026 - 17:36

كتب : FilGoal

مصر ضد كندا - منتخب الناشئات

خسر منتخب مصر لكرة السلة للناشئات ثاني مبارياته بكأس العالم تحت 17 عاما والمقامة في دولة التشيك.

وتغلب منتخب كندا على مصر بنتيجة 76-56 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم.

وتستضيف دولة التشيك منافسات البطولة خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو الجاري.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – منتخب مصر للناشئات يخسر أمام نيوزيلندا في بداية مشواره بكأس العالم كرة سلة - مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئات سلة - الزمالك يعلن اسم مدربه الجديد كرة سلة – منتخب مصر يهزم أوغندا ويتأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم

وكان منتخب مصر قد خسر مباراته الافتتاحية أمام نيوزيلندا أمس السبت.

ويتواجد منتخب ناشئات السلة على رأس المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من إيطاليا، وكندا، ونيوزيلندا، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة إلى الدور ثمن النهائي.

وتضم القائمة كل من: مريم حازم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي محمد، فاطمة محمد حسن، ليله حسام، حلا معتز، سدرا هيثم، زينة أيمن حليم، دانا شريف جنيدي، حبيبة كريم شرور، حبيبة جمال.

ويضم الجهاز الفني كل من، محمد محروس مديرًا فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، أحمد جويلي أخصائي، فريد سمير مدرب أحمال، الدكتورة فاطمة جمال طبيبة، منى محمد إداري الفريق.

يذكر أن منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، بعدما توج بطلًا لأفريقيا تحت 16 عامًا العام الماضي على حساب كوت ديفوار.

كرة سلة بطولة العالم الناشئات
نرشح لكم
كرة سلة – منتخب مصر للناشئات يخسر أمام نيوزيلندا في بداية مشواره بكأس العالم كرة سلة - مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئات سلة - الزمالك يعلن اسم مدربه الجديد كرة سلة – منتخب مصر يهزم أوغندا ويتأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم كرة سلة – منتخب مصر يهزم أنجولا في تصفيات كأس العالم كرة سلة - لاعبان مصريان يشاركان في NBA G League لأول مرة كرة سلة - الهزيمة الثالثة.. خسارة منتخب مصر أمام مالي كرة سلة – مودي الجارحي رئيسا لجهاز السلة في الأهلي
أخر الأخبار
خبر في الجول - جنش يتمم اتفاقه للانتقال لـ أبو قير للأسمدة 25 دقيقة | الدوري المصري
ساويريس يكرم بعثة منتخب مصر بعد إنجاز كأس العالم 56 دقيقة | في المونديال
الشرق الأوسط: عرضان لـ الهلال من أجل ضم مالكوم ساعة | سعودي في الجول
الرياضية: ماركوس ليوناردو على أعتاب أياكس ساعة | سعودي في الجول
فتوح: نية حسام عبد المجيد هي الاحتراف وليس الأهلي.. ولن أرحل عن الزمالك داخل مصر ساعة | الدوري المصري
برشلونة لـ في الجول: نقترب من التوصل لاتفاق مع الأهلي للمشاركة في كأس جامبر 2 ساعة | الدوري الإسباني
فتوح: لم نكن نشعر بالإنجاز خلال تواجدنا في أمريكا.. ولم أكن لأهاب اللعب ضد ميسي 2 ساعة | في المونديال
هل يلمح إلى اقتراب صلاح من تركيا؟ رامي عباس ينشر صورة في أسطنبول 2 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين