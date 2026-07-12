كرة سلة - الثانية على التوالي.. منتخب الناشئات يخسر أمام كندا في بطولة العالم

خسر منتخب مصر لكرة السلة للناشئات ثاني مبارياته بكأس العالم تحت 17 عاما والمقامة في دولة التشيك.

وتغلب منتخب كندا على مصر بنتيجة 76-56 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم.

وتستضيف دولة التشيك منافسات البطولة خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو الجاري.

وكان منتخب مصر قد خسر مباراته الافتتاحية أمام نيوزيلندا أمس السبت.

ويتواجد منتخب ناشئات السلة على رأس المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من إيطاليا، وكندا، ونيوزيلندا، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة إلى الدور ثمن النهائي.

وتضم القائمة كل من: مريم حازم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي محمد، فاطمة محمد حسن، ليله حسام، حلا معتز، سدرا هيثم، زينة أيمن حليم، دانا شريف جنيدي، حبيبة كريم شرور، حبيبة جمال.

ويضم الجهاز الفني كل من، محمد محروس مديرًا فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، أحمد جويلي أخصائي، فريد سمير مدرب أحمال، الدكتورة فاطمة جمال طبيبة، منى محمد إداري الفريق.

يذكر أن منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، بعدما توج بطلًا لأفريقيا تحت 16 عامًا العام الماضي على حساب كوت ديفوار.