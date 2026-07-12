مصدر من الزمالك لـ في الجول: طارق حامد توسط لتنازل ساسي عن 200 ألف دولار

الأحد، 12 يوليه 2026 - 17:30

كتب : FilGoal

حازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن

توسط طارق حامد لاعب الزمالك السابق لحل أزمة فرجاني ساسي والتنازل عن جزء من مستحقاته.

فرجاني ساسي

النادي : الغرافة

طارق حامد

النادي : معتزل

الزمالك

ووافق فرجاني ساسي على التسوية المعروضة عليه من النادي لحل القضية المرفوعة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "بعد تدخل طارق حامد، فرجاني ساسي يتنازل عن 200 ألف دولار من مستحقاته"

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وتابع المصدر "ووافق على الجدولة التي طرحت من إدارة الكرة ليتم غلق ملف قضيته".

ودخل طارق حامد الفترة الأخيرة دائرة المرشحين لشغل منصب في الإدارة الرياضية للنادي.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الزمالك من القيد في قضية جديدة بتاريخ يوم 3 ديسمبر 2025.

اللاعب كان يطالب بـ 450 ألف دولار لكن مع إضافة 5% فائدة عن كل عام أصبح الإجمالي ما يقارب من 505 ألف دولار.

وتعرض الزمالك لإيقاف قيد تأديبي لمدة فترتين بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد مع أكثر من لاعب.

وكان بيان الزمالك قد جاء كالآتي:

"يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص الشكر إلى التونسي فرجاني ساسي، اللاعب السابق بالفريق تقديرا لتعاونه في ملف مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك".

"ويثمن مجلس إدارة النادي موافقة فرجاني ساسي على جدولة مستحقاته، إلى جانب تنازله عن جزء منها، في خطوة تعكس تقديره الكبير لنادي الزمالك وجماهيره وحرصه على دعم استقرار النادي خلال المرحلة الحالية".

"ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك اعتزازه بالعلاقة الطيبة التي تجمعه باللاعب، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الكروية".

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