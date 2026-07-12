اتحاد الكرة: ندرس جديا استضافة أمم إفريقيا 2028.. وصلاح مستمر للمونديال المقبل

كشف حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن دراسة التقدم لاستضافة أمم إفريقيا 2028.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فتح باب الترشح لاستضافة بطولات كأس أمم إفريقيا في نسخ 2028 و2032 و2036.

وقال حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عبر إذاعة ميجا إف إم: "ندرس جديا استضافة أمم إفريقيا 2028 لرد الجميل للجماهير المصرية، والقيادة السياسية حريصة على توفير كافة السبل".

وشدد "مصر قادرة على استضافة أي بطولة كبرى حتى لو كأس العالم، وحاليا استضافة أمم إفريقيا 2028 على رأس أولوياتنا".

وكشف "تحدثنا في اتحاد الكرة حول إمكانية استضافة أمم إفريقيا 2028 ولدينا القدرة على ذلك، وإسعاد الشعب المصري أكبر دافع لنا للعمل".

وأضاف الشربيني "أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمه لنا، وسيظل ذلك الحدث في أذهاننا جميعا".

وتابع "حسام حسن أبلغني باهتمامه ومتابعته لدوري المحترفين وليس فقط الدوري الممتاز، كما نضع أكثر من اسم لمراقبته من مزدوجي الجنسية لبحث إمكانية ضمهم في معسكرات المنتخب المقبلة".

واختتم تصريحاته "إن شاء الله محمد صلاح سيكون متواجدا معنا في كأس العالم 2030 ونسعى لتحقيق العديد من النجاحات للكرة المصرية الفترة المقبلة".

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا منافسات النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2027.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، التي تحمل شعار "باموجا"، ستقام بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

واستضاف المغرب منافسات النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا.