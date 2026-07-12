موزاييك: تأكد استمرار بوجلبان مع المنتخب الأولمبي التونسي وعدم قيادة النجم الساحلي

أكدت إذاعة موزاييك التونسية أن أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي التونسي لن يدرٌب النجم الساحلي كما كان مُتٌفقًا عليه في وقت سابق.

وأوضح التقرير أن إدارة النجم الساحلي لم تحصل على موافقة الاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل السماح لأنيس بوجلبان بتولي تدريب الفريق.

خاصة وأن عقده كمدرب للمنتخب الأولمبي ما زال ساري المفعول.

ويستعد المنتخب الأولمبي التونسي للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الفترة من 21 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026.

وكان نادي النجم الساحلي ينتظر موافقة الاتحاد التونسي لكرة القدم على فك الارتباط بأنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي من أجل تعيينه كمدير فني للفريق.

قبل أيام، أعلن التونسي أنيس بوجلبان اعتذاره عن عدم الانضمام للأهلي للعمل في لجنة الكشافين والبحث عن اللاعبين.

وقال بوجلبان في تصريحات نقلتها وكالة أخبار تونس إفريقيا: "اخترت الاستمرار مع منتخب تونس الأولمبي والاستعداد لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

وأضاف "ولذلك اعتذرت عن عدم الانضمام للجنة الكشافين في الأهلي".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن بوجلبان يرى أن الواجب الوطني يأتي في المقام الأول بالنسبة له، ورغم ذلك لم يبلغ الأهلي حتى الآن بالاعتذار عن عدم التواجد في لجنة الكشافين.

وأعلن الأهلي تعيين المغربي الحسين عموتة مدربا للفريق خلفا للدنماركي يس توروب الذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي.