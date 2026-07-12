وكيله لـ في الجول: المدرب الألماني وافق على صفقة حسام عبد المجيد قبل توليه المهمة

أعلن نادي لودوجوريتس البلغاري تعاقده رسميا مع المدرب الألماني توماس رايس لتولي القيادة الفنية للفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكشف إسلام عبد المجيد وكيل أعمال حسام عبد المجيد لاعب الزمالك والمرشح للانتقال للفريق البلغاري عبر FilGoal.com أن المدرب الألماني كان على علم باختيار النادي التعاقد مع حسام عبد المجيد، وتابع ملف الصفقة وشارك في مناقشاتها قبل الإعلان الرسمي عن تعيينه مدربا للفريق.

وأضاف أن موافقة المدير الفني الجديد على التعاقد مع مدافع الزمالك جاءت قبل توليه المسؤولية رسميا، وهو ما يعكس قناعة الجهاز الفني بإمكانات اللاعب ودوره المنتظر مع الفريق.

ويعد حسام عبد المجيد أحد أبرز أهداف لودوجوريتس خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ يسعى النادي البلغاري لتدعيم خط دفاعه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد تحت قيادة مدربه الألماني الجديد.

وسيشارك فريق لودوجرتس الموسم المقبل في تمهيدي المؤتمر الأوروبي.

وحقق الفريق البلغاري 14 لقب دوري، فيما توج بـ كأس بلغاريا 4 مرات، وأحرز السوبر 9 مرات.

وانضم حسام عبد المجيد للفريق الأول بنادي الزمالك بعد تصعيده من الناشئين صيف 2019 وينتهي عقده مع الزمالك الصيف المقبل.

وخاض حسام عبد المجيد مع الزمالك 171 مباراة مسجلا 15 هدفا وصنع آخر.

وتوج مع الزمالك بثلاث ألقاب للدوري المصري، ولقبين كأس مصر، ولقب سوبر إفريقي، ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

وشارك حسام عبد المجيد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 وشارك في مباراتين دون أن يسجل أو يصنع أهداف.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.