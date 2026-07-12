توماس رايس مدربا لفريق حسام عبد المجيد المحتمل

الأحد، 12 يوليه 2026 - 16:29

كتب : FilGoal

توماس رايس

أعلن نادي لودوجوريتس البلغاري تعاقده رسميا مع المدرب الألماني توماس رايس لتولي القيادة الفنية للفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن المدرب البالغ من العمر 52 عاما وصل بالفعل إلى مدينة رازجراد، وأنهى كافة إجراءات التعاقد مع إدارة النادي، على أن يقود أول مران للفريق يوم الإثنين.

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وسيصل رايس إلى بلغاريا مصحوبا بجهازه الفني، الذي يضم الهولندي تون لوكهوف مساعدا أول، والبوسني النمساوي دانيال زينكوفيتش مساعدا ثانيا.

ويمتلك لوكهوف مسيرة طويلة كلاعب ومدرب، إذ خاض نحو 600 مباراة بقميص أندية ناك بريدا وآيندهوفن وفينورد، كما تولى تدريب ناك بريدا وإكسلسيور، وعمل مساعدا في ريد بول سالزبورج وباوك وشتوتجارت وفولفسبورج وسامسون سبور.

ويصل رايس إلى لودوجوريتس بعد تجربة ناجحة مع سامسون سبور التركي، إذ تولى قيادة الفريق في عام 2024، وقاده إلى احتلال المركز الثالث في الدوري التركي موسم 2024-2025، وهو أفضل إنجاز للنادي منذ عقود، ليضمن المشاركة الأوروبية لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاما.

واقترب حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، من ترك فريقه والاتجاه للاحتراف الخارجي في الدوري البلغاري.

وكشف إسلام عبد المجيد وكيل أعمال حسام عبد المجيد في وقت سابق لـFilGoal.com أن اللاعب أنهى اتفاقه الشخصي مع لودوجرتس البلغاري.

وأوضح أن الصفقة ستكلف النادي البلغاري مليون ونصف المليون يورو، والناديان في الرتوش الأخيرة من المفاوضات.

وحقق الفريق البلغاري 14 لقب دوري، فيما توج بـ كأس بلغاريا 4 مرات، وأحرز السوبر 9 مرات.

لودوجوريتس حسام عبد المجيد
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