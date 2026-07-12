كأس العالم - إنفانتينو: فيفا يدرس زيادة المنتخبات إلى 64 فريقا في نسخة 2030

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن فيفا سيدرس مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 فريقا بداية من نسخة 2030.

وأقيمت النسخة الجارية من كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وقال إنفانتينو عبر موقع بلووين السويسري: "سيتم بالتأكيد مناقشة فكرة إقامة كأس العالم بمشاركة 64 منتخبا داخل اللجان المختصة بعد هذه البطولة".

وأوضح إنفانتينو أن الفكرة ستتم مناقشتها داخل اللجان المختصة عقب نهاية البطولة المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف هو إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الدول للمشاركة.

وأضاف: "كأس العالم بطولة للعالم كله، وليس لأوروبا وأمريكا الجنوبية فقط. يجب أن تحظى كل دولة بفرصة الحلم بالمشاركة".

وتابع: "مستوى المنتخبات يتطور باستمرار حول العالم، وإذا لم تحصل الدول الصغيرة على فرصة، فلن يكون لديها الدافع للتحسن".

وشدد رئيس فيفا "زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقا في نسخة 2026 كانت ناجحة بنسبة 100%".

وأقيمت نسخة 2026 بمشاركة 48 منتخبا في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد أن كانت البطولة تقام بمشاركة 32 منتخبا منذ 1998 وحتى 2022.

أما نسخة 2030 فستقام عبر ثلاث قارات، حيث تستضيف أوروجواي والأرجنتين وباراجواي مباريات الافتتاح، بينما تقام بقية المباريات في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

ويأتي المقترح بعد طلب رسمي من مسؤولين في أمريكا الجنوبية، حيث طرح إجناسيو ألونسو الفكرة خلال اجتماع مجلس فيفا في مارس 2025.

كما أيد أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية المقترح، واصفا إياه بـ"الحلم" لتوحيد العالم من خلال البطولة.

في المقابل، يواجه المقترح معارضة من بعض المسؤولين، إذ قال ألكسندر تشيفرين إن الفكرة "سيئة" وقد تؤثر سلبا على جودة البطولة وتصفيات أوروبا.

ويُذكر أن توسيع البطولة قد يؤدي إلى مشاركة أكثر من ربع منتخبات العالم، ما قد يقلل من قيمة التصفيات القارية، خاصة في قارة أمريكا الجنوبية التي يتأهل منها عدد كبير بالفعل.