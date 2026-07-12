كأس العالم - رقم قياسي لـ ريال مدريد.. وبرشلونة يتصدر ممثلي نصف النهائي

الأحد، 12 يوليه 2026 - 15:36

كتب : FilGoal

احتفال هدف كيليان مبابي - فرنسا ضد المغرب

واصل لاعبو ريال مدريد كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما أصبح النادي الأكثر مساهمة بالأهداف في نسخة واحدة من البطولة.

ووصل لاعبو الفريق الملكي إلى 19 هدفا في النسخة الحالية، ليحطموا الرقم القياسي السابق البالغ 18 هدفا، والذي كان مسجلا باسم هونفيد المجري في نسخة 1954، وبايرن ميونيخ في 2014، وباريس سان جيرمان في 2022.

يذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم شهدت زيادة في عدد المنتخبات مما نتج عنه زيادة مباريات البطولة.

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ويتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي لاعبي ريال مدريد في البطولة برصيد 8 أهداف، قبل مواجهة إسبانيا في نصف النهائي.

ويأتي جود بيلينجهام في المركز الثاني برصيد 6 أهداف، بعدما قاد إنجلترا إلى نصف النهائي بثنائية أمام النرويج.

كما سجل فينيسيوس جونيور 4 أهداف، بينما أحرز أردا جولر هدفا واحدا، ليصل إجمالي أهداف لاعبي ريال مدريد إلى 19 هدفا.

ورغم الرقم القياسي الذي حققه ريال مدريد، فإن برشلونة يتصدر قائمة الأندية الأكثر تمثيلا في الدور نصف النهائي، بعدما بلغ عدد لاعبيه المتواجدين مع منتخبات المربع الذهبي 10 لاعبين.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بـ8 لاعبين، بينما يواصل ريال مدريد حضوره القوي بفضل التأثير التهديفي الكبير للاعبيه في البطولة.

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