موندو ديبورتيفو: أياكس يهدد بإيقاف صفقة تير شتيجن بسبب التأخير

تزايدت حالة القلق داخل نادي أياكس الهولندي بسبب تأخر حسم صفقة ضم الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة على سبيل الإعارة.

ورغم اتفاق اللاعب مع أياكس على راتبه خلال موسم 2026-2027، فإن الصفقة لم تكتمل بعد بسبب عدم الانتهاء من التفاصيل الضريبية الخاصة بعقده.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه قد أبدى مسؤولو أياكس استغرابهم من تأخر إتمام الاتفاق رغم التوصل إلى أغلب البنود، محذرين من إمكانية انهيار الصفقة حال استمرار التعطيل.

ويسعى النادي الهولندي لحسم موقف حراسة المرمى في أسرع وقت، خاصة مع انطلاق فترة الإعداد وخوض مباراتين وديتين، خسر الأولى أمام باناتينايكوس 3-1، وفاز في الثانية على أيك لارناكا 1-0.

وأشار التقرير إلى أن ملف الضرائب هو السبب في تعطل الصفقة حتى الآن.

ويمتد عقد الحارس الألماني مع برشلونة حتى عام 2028، بينما ينتظر الطرفان حسم ملف الضرائب، خاصة أن الاتفاق يتضمن تحمل برشلونة الجزء الأكبر من راتب اللاعب، مع وجود متغيرات مرتبطة بعدد مشاركاته.

ومن المنتظر أن يواجه أياكس فريقي بوخوم وأولمبياكوس وديا، قبل خوض أولى مبارياته في دوري المؤتمر الأوروبي يوم 23 يوليو، وهو ما يزيد من رغبته في ضم الحارس سريعا.

في المقابل، يستعد تير شتيجن للتواجد في مقر تدريبات برشلونة للخضوع للفحوصات الطبية، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال فترة إعارته السابقة إلى جيرونا في يناير الماضي، والتي أبعدته عن كأس العالم.

ولعب الحارس الألماني في جيرونا معارا الموسم المنصرم قبل الإصابة التي أنهت موسمه.

وهبط جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية.

وانتقل المدرب الإسباني ميجيل أنخيل سانشيز مونيوز (ميشيل) من جيرونا لتدريب أياكس في الموسم الجديد.

ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 34 عاما مع برشلونة حتى 2028.

ويحصل تير شتيجن على راتب سنوي يبلغ حوالي 15 مليون يورو.

ويعتمد برشلونة على جوان جارسيا كحارس أساسي بعد ضمه في الصيف الماضي قادما من الغريم في المدينة إسبانيول.

بينما يجلس البولندي فويتشيك تشيزني على مقاعد البدلاء دائما.