تقرير: مهلة 72 ساعة أمام الأهلي لحسم انتقال تريزيجيه إلى الرياض السعودي

أوضحت صحيفة الوئام السعودية أن نادي الرياض السعودي منح الأهلي مهلة لمدة 72 ساعة لحسم صفقة انتقال محمود حسن "تريزيجيه".

تريزيجيه النادي : الأهلي الرياض الأهلي

وكان الرياض قريبا من إتمام الاتفاق بشأن ضم تريزيجيه بداية من الموسم المقبل.

وذكرت التقرير أن مسؤولو نادي الرياض منحوا إدارة الأهلي مهلة لمدة 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه.

ولفت التقرير إلى أن الرياض قد اتفق مع الأهلي في وقت سابق على ضم تريزيجيه مقابل مليون و200 ألف دولار قبل أن يتراجع الأهلي ويطلب نصف مليون دولار إضافية.

الأمر قوبل بالرفض من جانب نادي الرياض والذي منح الأهلي مهلة لمدة 72 ساعة قبل حسم الأمر بشكل نهائي والبت في الصفقة، وفقا للتقرير.

وكان الرياض قد اتفق مع تريزيجيه على كافة التفاصيل وكان يتبقى وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة لكنها باتت مهددة بالفشل في الساعات الجارية.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، فإن إدارة نادي الرياض تفكر بشكل ​جدي في ⁠التراجع والانسحاب من المفاوضات مع الأهلي بشأن ضم تريزيجيه.

وأرجعت الصحيفة السعودية السبب إلى عدم وضوح ‌المتطلبات المالية ​المتعلقة بالصفقة إلى جانب التباطؤ في ‌حسمها من الجانب ‌المصري، وهو ما دفع النادي إلى عدم الاستمرار في المحادثات بحسب التقرير ذاته.

ودخل نادي الرياض السعودي في مفاوضات جادة مع الأهلي لضم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه".

ويرتبط الجناح البالغ من العمر 31 عامًا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030.

وانضم تريزيجيه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طرابزون سبور التركي.

وتأسس الدولي المصري في الأهلي قبل خروجه إلى عدة تجارب خارج مصر.

وشارك تريزيجيه في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع هدفا.

وفاز بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا للموسم المنقضي بتسجيله 6 أهداف.