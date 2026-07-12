كأس العالم - "تحدث معي باحترام".. ميسي دخل في مشادة مع حكم مواجهة سويسرا

الأحد، 12 يوليه 2026 - 14:41

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الحكم البرتغالي جواو بينيرو

كشف مقطع فيديو تفاصيل مشادة بين ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين مع البرتغالي جواو بينيرو حكم مواجهة فريقه ضد سويسرا.

وودع منتخب سويسرا كأس العالم على يد حامل اللقب بعد الخسارة بنتيجة 3-1 في مباراة شهد طرد بريل إمبولو مهاجم الفريق في الدقيقة 72.

وكشف شبكة ESPN الأرجنتين عن دخول ميسي في مشادة حادة مع الحكم البرتغالي جواو بينيرو.

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وقال ميسي وفقا لترجمة الفيديو: "تحدث معي باحترام، ولا تهينني، أنا أتحدث إليك باحترام لذلك لا تقلل من احترامي".

واحتسب الحكم 18 خطأ لصالح الأرجنتين مقابل 14 لصالح سويسرا وطرد إمبولو لحصوله على إنذارين وأشهر 3 بطاقات صفراء للأرجنتين.

ووصل منتخب الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الثانية تواليا وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1986 و1990 عندما حققوا لقب الأولى وخسروا الثانية آنذاك.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 13 مباراة بكأس العالم بواقع 11 انتصارا وتعادلين.

فيما شهد اللقاء تأخر سويسرا في النتيجة لأول مرة خلال نسخة 2026.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل مع إنجلترا في المربع الذهبي على ملعب أتالانتا في العاشرة مساءً.

كأس العالم الأرجنتين ليونيل ميسي
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