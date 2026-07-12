كأس العالم - مارتينيز: اعتدنا الوصول إلى هذه الأدوار.. ومواجهة إنجلترا نهائي مبكر

الأحد، 12 يوليه 2026 - 14:39

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز

شدد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين على أن منتخب بلاده اعتاد المنافسة على الألقاب، مشيرا إلى أنه كان مستعدا لخوض ركلات الترجيح، كما وصف مواجهة إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 بـ النهائي المبكر.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارا مثيرا أمام سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التمديد لشوطين إضافيين ليضرب الأرجنتين موعدا مع إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.

وقال مارتينيز في تصريحات لوسائل الإعلام: "من الرائع أن يُقال أننا لا نشبع من النجاحات، لأن الحقيقة أننا وصلنا إلى أربع نهائيات مع المنتخب، وأتيحت لنا فرصة الفوز بها، والآن عدنا مجددا إلى نصف نهائي كأس العالم".

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وواصل "بعد كل ما قيل، وبعد الإصابات التي عانينا منها، فإن ما حققناه يدعو للفخر، إنه مصدر فخر للبلاد".

وأردف "أعلم أن الجماهير، وخاصة الأطفال والشباب، ينتظرون هذه المباراة بحماس كبير، ونحن سعداء للغاية بما حققناه".

وأضاف "كنت أفكر بالفعل في ركلات الترجيح، لأن الكرة لم تكن تريد الدخول خلال الشوط الثاني والوقت الإضافي".

وواصل "أعرف أنه من أجل الفوز بكأس العالم، ربما يتعين علينا المرور بهذه اللحظات الصعبة، وسأكون مستعدا لها إذا حدثت".

وأتم حديثه عن مواجهة إنجلترا وقال: "إنها مباراة خاصة بكل تأكيد، من الناحية الفنية ستكون مباراة عادية مثل أي مباراة، لكن حجم الترقب والاهتمام بها سيكون هائلا، خاصة أنها نهائي مبكر أمام منتخب كبير".

سجل أهداف الأرجنتين كل من أليكسيس ماك أليستر وخوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، فيما سجل دان ندوي هدف سويسرا الوحيد.

ووصل منتخب الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الثانية تواليا وهو ما يحدث لأول مرة منذ 1986 و1990 عندما حققوا لقب الأولى وخسروا الثانية آنذاك.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 13 مباراة بكأس العالم بواقع 11 انتصارا وتعادلين.

فيما شهد اللقاء تأخر سويسرا في النتيجة لأول مرة خلال نسخة 2026.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل مع إنجلترا في المربع الذهبي على ملعب أتالانتا في العاشرة مساءً.

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