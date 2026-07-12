تقرير: إمام عاشور على رادار سيلتك وكوفنتري سيتي

الأحد، 12 يوليه 2026 - 14:11

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور - مصر - أستراليا

ذكر موقع celtsarehere أن مارتن أونيل مدرب سيلتك الاسكتلندي استفسر شخصيا عن إمكانية ضم إمام عاشور نجم منتخب مصر هذا الصيف.

وذلك بعد تألقه اللافت في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري.

وأضاف التقرير أن أونيل الذي يقيّم عدة خيارات لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد يهتم كثيرا بإمكانية ضم لاعب وسط الأهلي.

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يذكر أن سيلتك توج بلقب الدوري الأسكتلندي الموسم المنصرم، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أشار التقرير إلى أنه من غير المتوقع أن يمدد إمام عاشور عقده مع الأهلي، في ظل سعيه للانتقال إلى أوروبا.

وينتهي عقد البالغ من العمر 28 عاما مع الأهلي في صيف 2028.

وأفاد التقرير بأن نادي كوفنتري سيتي دخل في سباق التعاقد مع الدولي المصري، في ظل اهتمام شخصي من مدربه فرانك لامبارد بضمه.

جدير بالذكر أن كوفنتري سيتي تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وبحسب التقرير، فإن التعاقد مع إمام عاشور سيكلف نحو 4 ملايين جنيه إسترليني.

وانضم لاعب غزل المحلة والزمالك السابق إلى الأهلي في صيف 2023 قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وسجل عاشور هدفين في كأس العالم 2026، الأول ضد بلجيكا بتسديدة صاروخية، والثاني أمام أستراليا برأسية قوية.

الهدفان كانا باكورة الأهداف الدولية لإمام عاشورالذي لعب 34 مباراة بقميص الفراعنة.

سيلتك إمام عاشور كوفنتري سيتي
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