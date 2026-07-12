سبورت: الهلال ينفي التفاوض مع رافينيا.. وبرشلونة يتمسك باستمراره

حسم نادي الهلال الجدل حول مستقبله مع البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وكشفت صحيفة سبورت أن الهلال نفى بشكل قاطع وجود أي مفاوضات مع رافينيا، مشددا على أن اللاعب ليس ضمن أولوياته لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أن النادي السعودي لم يجر أي تواصل، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، مع اللاعب أو ممثليه، وأن باب التعاقد معه مغلق في الوقت الحالي.

وكانت أنباء قد ربطت رافينيا بعرض ضخم من الهلال، إلا أن اللاعب نفى في وقت سابق رغبته في الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الجاري.

ويحظى رافينيا باهتمام من عدة أندية في الدوري السعودي وكذلك الدوري الإنجليزي، ما قد يفتح الباب أمامه لعروض مالية كبيرة حال رغب في الرحيل.

ويمتد عقد رافينيا مع برشلونة حتى عام 2028، حيث يسعى اللاعب للاستمرار مع الفريق وقيادته للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وودع منتخب البرازيل منافسات كأس العالم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام النرويج.

وتعرض رافينيا للإصابة خلال البطولة وبدأ في العودة تدريجيا للمشاركة في التدريبات.