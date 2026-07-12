سبورت: الهلال ينفي التفاوض مع رافينيا.. وبرشلونة يتمسك باستمراره

الأحد، 12 يوليه 2026 - 13:55

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

حسم نادي الهلال الجدل حول مستقبله مع البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رافينيا

النادي : برشلونة

برشلونة

وكشفت صحيفة سبورت أن الهلال نفى بشكل قاطع وجود أي مفاوضات مع رافينيا، مشددا على أن اللاعب ليس ضمن أولوياته لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أن النادي السعودي لم يجر أي تواصل، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، مع اللاعب أو ممثليه، وأن باب التعاقد معه مغلق في الوقت الحالي.

أخبار متعلقة:
دورتموند يمهد لرحيل أديمي لـ برشلونة موندو: بايرن ميونيخ يعيد اهتمامه بضم كوندي.. وموقف برشلونة رفض الراحة.. حمزة عبد الكريم يغادر إلى برشلونة غدا استعدادا للموسم الجديد سبورت: برشلونة يحدد سعر بيع فيران توريس لباريس سان جيرمان

وكانت أنباء قد ربطت رافينيا بعرض ضخم من الهلال، إلا أن اللاعب نفى في وقت سابق رغبته في الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الجاري.

ويحظى رافينيا باهتمام من عدة أندية في الدوري السعودي وكذلك الدوري الإنجليزي، ما قد يفتح الباب أمامه لعروض مالية كبيرة حال رغب في الرحيل.

ويمتد عقد رافينيا مع برشلونة حتى عام 2028، حيث يسعى اللاعب للاستمرار مع الفريق وقيادته للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وودع منتخب البرازيل منافسات كأس العالم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام النرويج.

وتعرض رافينيا للإصابة خلال البطولة وبدأ في العودة تدريجيا للمشاركة في التدريبات.

برشلونة الهلال رافينيا
نرشح لكم
دورتموند يمهد لرحيل أديمي لـ برشلونة تقرير: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع فيران توريس ويستعد لتقديم عرضه الأول سبورت: فليك يحسم مستقبل بردجي.. وبرشلونة يفتح الباب أمام رحيله مدرب نانت: لم أر من قبل شيئا مثل غياب مصطفى محمد عن التدريبات حتى الآن كأس العالم - توخيل: بيلينجهام ليس مخطئا لكن إنجلترا يجب أن تتحسن كأس العالم - بيلينجهام ردا على انتقادات توخيل: ربما لا يعرف صعوبة اللعب في هذه الظروف كأس العالم - لاعب سويسرا: كم مرة حدث مثل طرد إمبولو.. الأمر سيء للغاية كأس العالم - سولباكن: التفاصيل لم تكن في صالحنا.. وهالاند غادر بسبب الإصابة
أخر الأخبار
سبورت: الهلال ينفي التفاوض مع رافينيا.. وبرشلونة يتمسك باستمراره 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
دورتموند يمهد لرحيل أديمي لـ برشلونة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - جماهير المغرب تستقبل منتحبها بحرارة رغم تأخر الوقت ساعة | في المونديال
تقرير: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع فيران توريس ويستعد لتقديم عرضه الأول ساعة | في المونديال
الرياضية: إنزاجي يطلب التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي ساعة | سعودي في الجول
سبورت: فليك يحسم مستقبل بردجي.. وبرشلونة يفتح الباب أمام رحيله ساعة | الكرة الأوروبية
بحضور تامر حسني.. طرح تذاكر حفل تكريم منتخب مصر على استاد القاهرة ساعة | في المونديال
مدرب نانت: لم أر من قبل شيئا مثل غياب مصطفى محمد عن التدريبات حتى الآن ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين