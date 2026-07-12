كأس العالم - جماهير المغرب تستقبل منتحبها بحرارة رغم تأخر الوقت

وصلت بعثة منتخب المغرب إلى المملكة المغربية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، بعد انتهاء رحلة الفريق في كأس العالم 2026.

وودع منتخب المغرب كأس العالم على يد منتخب فرنسا الذي تأهل نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز بنتيجة 2-0.

وحطت البعثة في أرض المغرب وسط استقبال حار من الجماهير، رغم تأخر الوقت.

وصول منتخبنا الوطني إلى أرض الوطن وسط استقبال حار من الجماهير ❤️🇲🇦 Our National Team arrives home to a warm welcome from the fans. 🦁#DimaMaghrib #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BDZnItEVlS — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 12, 2026

وتغلبت الديوك الفرنسية على المغرب بهدفين دون مقابل في أولى مباريات ربع النهائي.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد تصدي ياسين بونو بنجاح وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول.

وسجل مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 60 و66.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي لمواجهة إسبانيا .