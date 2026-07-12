كأس العالم - جماهير المغرب تستقبل منتحبها بحرارة رغم تأخر الوقت

الأحد، 12 يوليه 2026 - 13:09

كتب : FilGoal

المغرب ضد كندا - براهيم دياز

وصلت بعثة منتخب المغرب إلى المملكة المغربية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، بعد انتهاء رحلة الفريق في كأس العالم 2026.

وودع منتخب المغرب كأس العالم على يد منتخب فرنسا الذي تأهل نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز بنتيجة 2-0.

وحطت البعثة في أرض المغرب وسط استقبال حار من الجماهير، رغم تأخر الوقت.

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وتغلبت الديوك الفرنسية على المغرب بهدفين دون مقابل في أولى مباريات ربع النهائي.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد تصدي ياسين بونو بنجاح وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول.

وسجل مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 60 و66.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي لمواجهة إسبانيا .

المغرب كأس العالم
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