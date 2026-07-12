تقرير: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع فيران توريس ويستعد لتقديم عرضه الأول

اقترب فيران توريس من مغادرة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والانضمام لباريس سان جيرمان.

وانضم فيران توريس إلى برشلونة يناير 2022 قادما من مانشستر سيتي وينتهي عقده الصيف المقبل.

وكشف نيكولو شيرا الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أن توريس اتفق مع باريس على عقد حتى 2031.

وبحسب التقرير فإن النادي الباريسي يستعد لتقديم أول عرض رسمي إلى برشلونة من أجل التعاقد مع المهاجم الإسباني، الذي بات منفتحا على الرحيل عن الفريق الكتالوني.

وأشار التقرير إلى أن توريس تلقى أيضا اهتماما من ناديين في الدوري الإنجليزي، لكنه فضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، ليصبح النادي الفرنسي وجهته المفضلة.

وينتظر أن تبدأ المفاوضات الرسمية بين الناديين خلال الأيام المقبلة، في محاولة لحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخاض توريس مع برشلونة 207 مباراة سجل 65 هدفا وصنع 23 آخرين.