تقرير: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع فيران توريس ويستعد لتقديم عرضه الأول

الأحد، 12 يوليه 2026 - 13:09

كتب : FilGoal

فيران توريس

اقترب فيران توريس من مغادرة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والانضمام لباريس سان جيرمان.

وانضم فيران توريس إلى برشلونة يناير 2022 قادما من مانشستر سيتي وينتهي عقده الصيف المقبل.

وكشف نيكولو شيرا الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أن توريس اتفق مع باريس على عقد حتى 2031.

أخبار متعلقة:
سبورت: برشلونة يحدد سعر بيع فيران توريس لباريس سان جيرمان سكاي: باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع فيران توريس فيران توريس: تخلصنا من الضغط.. ونريد التتويج باللقب في أسرع وقت ممكن تشكيل برشلونة - فيران توريس يقود الهجوم أمام فياريال.. ورافينيا أساسي

وبحسب التقرير فإن النادي الباريسي يستعد لتقديم أول عرض رسمي إلى برشلونة من أجل التعاقد مع المهاجم الإسباني، الذي بات منفتحا على الرحيل عن الفريق الكتالوني.

وأشار التقرير إلى أن توريس تلقى أيضا اهتماما من ناديين في الدوري الإنجليزي، لكنه فضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، ليصبح النادي الفرنسي وجهته المفضلة.

وينتظر أن تبدأ المفاوضات الرسمية بين الناديين خلال الأيام المقبلة، في محاولة لحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخاض توريس مع برشلونة 207 مباراة سجل 65 هدفا وصنع 23 آخرين.

برشلونة باريس سان جيرمان فيران توريس
نرشح لكم
كأس العالم - جماهير المغرب تستقبل منتحبها بحرارة رغم تأخر الوقت بحضور تامر حسني.. طرح تذاكر حفل تكريم منتخب مصر على استاد القاهرة كأس العالم - توخيل: بيلينجهام ليس مخطئا لكن إنجلترا يجب أن تتحسن كأس العالم - باريديس: لعبنا بالقلب أمام سويسرا.. ومواجهة إنجلترا خاصة بالنسبة لبلدنا كأس العالم - ألفاريز: كانت مباراة صعبة أمام سويسرا.. ومواجهات البطولة معقدة كأس العالم - سكالوني: المعاناة جزء من جينات الأرجنتين.. وأصبحنا أكثر خبرة كأس العالم - بيلينجهام ردا على انتقادات توخيل: ربما لا يعرف صعوبة اللعب في هذه الظروف كأس العالم - لاعب سويسرا: كم مرة حدث مثل طرد إمبولو.. الأمر سيء للغاية
أخر الأخبار
كأس العالم - جماهير المغرب تستقبل منتحبها بحرارة رغم تأخر الوقت 19 دقيقة | في المونديال
تقرير: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع فيران توريس ويستعد لتقديم عرضه الأول 19 دقيقة | في المونديال
الرياضية: إنزاجي يطلب التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي 29 دقيقة | سعودي في الجول
سبورت: فليك يحسم مستقبل بردجي.. وبرشلونة يفتح الباب أمام رحيله 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
بحضور تامر حسني.. طرح تذاكر حفل تكريم منتخب مصر على استاد القاهرة 41 دقيقة | في المونديال
مدرب نانت: لم أر من قبل شيئا مثل غياب مصطفى محمد عن التدريبات حتى الآن ساعة | الكرة الأوروبية
مدافع اتحاد جدة يخضع لعملية جراحية بسبب إصابة جديدة ساعة | سعودي في الجول
كأس العالم - توخيل: بيلينجهام ليس مخطئا لكن إنجلترا يجب أن تتحسن ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين