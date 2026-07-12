الرياضية: إنزاجي يطلب التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي

طلب الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال من الإدارة الرياضية دعم صفوف الأزرق بالتعاقد مع ظهير أيمن أجنبي من فئة المواليد، وفقًا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إدارة الهلال تدرس أكثر من خيار لتدعيم مركز الظهير الأيمن، إذ تفاضل بين التعاقد مع ظهير من فئة المواليد إلى جانب ظهير محلي، أو الاكتفاء بالتعاقد مع لاعب واحد فقط، وفق الاحتياجات الفنية والقائمة النهائية للفريق.

وأضاف التقرير أن الملف لا يزال قيد الدراسة، على أن يُحسم القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال المناقشات الفنية بين الجهاز الفني والإدارة الرياضية، استعدادًا للموسم الجديد.

ودشَّن الهلال يوم السبت المرحلة الأولى من التحضيرات، استعدادًا للموسم الجديد في الرياض تحت إشراف مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

ويخوض الهلال 4 مواجهات تجريبية خلال معسكره الخارجي.

ويبدأها بلقاء شتورم جراتس النمساوي 19 يوليو الجاري، ثم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في 24 منه، وبعد خمسة أيام يلاقي مولودية الجزائر، ويختتم المعسكر أمام الأهلي القطري في الثالث من أغسطس المقبل.

وتنتظر الفريق الهلالي ثلاثة تحديات في الموسم الجديد، إذ يخوض منافسات الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.